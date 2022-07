Meubels beschadigd door je huisdier: komt de verzekering tussen?

Verzekeren doe je omdat het moet, maar toch ook omdat je het veilige gevoel wil goed beschermd te zijn. Ook je eigen huisdieren kunnen schade veroorzaken in huis, en het is een goed gevoel te weten dat ook die schade aan je eigen inboedel vergoed wordt. Tenminste: als je optioneel een inboedelverzekering afsluit bij de verplichte huuraansprakelijkheidsverzekering, in de volksmond ‘de brandverzekering’.

Op veilig spelen met een inboedelverzekering? Vergelijk hier snel en eenvoudig actuele tarieven.

Véél meer dan brand

De huuraansprakelijkheidsverzekering of woningverzekering dekt véél meer dan brand. Zo is ook ‘glasbreuk’ in de polis voorzien. Maar de huurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt wel enkel de schade aan het gebouw, en de vaste elementen die behoren tot het gebouw. De vervanging van een gebroken ruit in de woonkamer valt daaronder, net zoals glasschade aan de keramische kookplaat of een breuk van een glazen koepel of een veranda. Maar je kleerkast kun je verplaatsen en meenemen, en is niet gedekt door de huuraansprakelijkheidsverzekering. Net daarom kun je best ook je inboedel verzekeren.

Waarom is een inboedelverzekering interessant?

De waarborg ‘glasbreuk’ dekt naast een gebroken spiegel ook de schade aan een glazen tafelblad, of een breuk of een barst in het beeldscherm van je computer of tv. Ook die items behoren niet tot de woning zelf, maar tot je interieur. Je moet ze dus verzekeren door ook een inboedelverzekering aan je brandverzekering te koppelen. Zo ben je perfect berschermd als er iets misloopt. Lees hier hoe je de waarde van je inboedel juist inschat.

Hoe geef je de schade aan?

Wat als je schade aan je huurwoning of inboedel vaststelt? Vraag je eerst af of het de moeite loont om de schade aan te geven. Je houdt dan best rekening met de vrijstelling of franchise bepaald door je polis: het bedrag dat je dus sowieso zelf moet betalen. Er zijn verschillende types franchises, check daarom in je contract hoe het precies zit met jouw verzekering. Blijkt het toch nuttig om de schade aan te geven? Dan contacteer je je verzekeraar en stuur je hem een korte aangifte van wat er gebeurd is, bij voorkeur met een foto van het beschadigde item in je huis. De snelste manier om schade aan te geven is online. Veel verzekeraars hebben een schadeformulier op hun website staan, of je kan inloggen in de klantenzone. Daarna zul je een bestek moeten laten opmaken voor de verzekeraar. Gaat de verzekeraar akkoord met die kostenraming, dan kun je de schade laten herstellen.

Hoeveel kost een extra inboedelverzekering? Vergelijk de prijzen van verschillende zekeraars eenvoudig op Independer.be

Lees ook op Independer.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Independer.be.

Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.