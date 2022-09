Met het sociaal energietarief bespaar je ruim 4.000 euro per jaar: heb jij er ook recht op?

Wat is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een goedkoper tarief dan de normale energietarieven. Het heeft als doel rechthebbenden te helpen om hun elektriciteits- en/of aardgasrekening te betalen.

Hoeveel bespaar je ten opzichte van een klassiek energiecontract?

Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle energieleveranciers. Voor het derde kwartaal van 2022 bedroeg het voor elektriciteitsaansluitingen met een enkelvoudige meter 24,613 eurocent per kilowattuur. Bij een gemiddeld verbruik van 3.500 kilowattuur betaalde je op jaarbasis bijgevolg 861,46 euro. Ter vergelijking: bij de commerciële leverancier loopt de factuur volgens de prijzen voor september al snel op richting 2.250 euro.

Voor aardgas zijn de verschillen nog groter. Het sociaal tarief bedraagt voor het derde kwartaal van 2022 3,093 eurocent per kilowattuur. Een gezin met een gemiddeld verbruik van 17.000 kilowattuur betaalt dan op jaarbasis 525,82 euro. Dat is ongeveer 3.000 euro minder dan de jaarfactuur via een regulier contract.

De federale energieregulator CREG herziet het sociaal tarief driemaandelijks. Stijgende marktprijzen sijpelen ook beperkt door in de tarifering.

Tip: 15 procent van de Belgen heeft verwarmingspremie van 100 euro nog niet ontvangen. Lees hier hoe je die zelf aanvraagt.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om het sociaal tarief te krijgen, moet jij (of iemand op jouw domicilieadres) een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen van het OCMW, van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap, van de Zorgkas, van Opgroeien (Team Zorgtoeslagevaluatie) of van de Federale Pensioendienst. Je bent in veel gevallen ook rechthebbende als huurder van een sociaal appartement met verwarming op aardgas via een gemeenschappelijke installatie. De subvoorwaarden lees je na via www.vlaanderen.be.

Tot eind maart 2023 geldt er ook een sociaal tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Weet je zelf niet of dat bij jou het geval is? Dan vraag je dat best na bij de mutualiteit.

Hoe vraag je het sociaal tarief aan?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas wordt normaal gezien automatisch toegekend door jouw energieleverancier. De energieleveranciers ontvangen daartoe driemaandelijks een lijst van klanten die recht hebben op het sociaal tarief. Je kan ook zelf nagaan of je automatisch aanspraak maakt op het sociaal tarief via de FOD Economie.

Geniet je niet automatisch van het sociaal tarief en meen je er toch recht op te hebben? Dan neem je best contact op met het contactcenter van de FOD Economie.

Kom je niet in aanmerking voor het sociaal tarief? Vergelijk hier energieleveranciers en vind meest voordelige contract op de markt.

