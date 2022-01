“Met een woning op de foute locatie heb je meer risico op schade en betaal je dus meer”: bespaar tot 390 euro op je brandverzekering dankzij onze geldexpert

"Je moet niet jaarlijks aan pensioen­spa­ren doen om belasting­ver­min­de­ring te krijgen": fiscaal expert beant­woordt lezersvra­gen

Ook fiscaal was 2020 een jaar zoals geen ander. In onze belastingreeks legde onze geldexpert Michel Maus al uit hoe je je aangifte invult van vak I tot en met XXII. Toch zitten nog heel wat Belgen met vragen. Moet je een erfenis aangeven in de personenbelasting? Waar vul ik het bedrag voor de rechtsbijstand in? En wat met bitcoinopbrengsten? Michel Maus beantwoordt vandaag de belastingvragen die lezers instuurden over bankieren en sparen.

