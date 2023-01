“Met een voetbalploeg met enkel aanvallers win je ook geen matchen”: zo spreid je jouw beleggingen optimaal

“De echte verliezers zijn de Belgen die nooit beleggen en enkel cash bezitten”: expert Pascal Paepen zegt wat u moet doen na barslecht jaar voor pensioens­paar­ders

De gemiddelde Belgische pensioenspaarder heeft vorig jaar 16 procent verlies geleden. HLN kondigde dat totale verlies van 4 miljard euro vorige maand al aan, en ook een nieuwe berekening van Infront en ‘De Tijd’ komt tot dat resultaat. Een zoveelste klap voor de portemonnee van de hardwerkende Vlaming, zo lijkt het op het eerste gezicht. Al ziet onze financiële expert Pascal Paepen dat anders. Hij legt haarfijn uit wat u moet doen als uw pensioen in zicht is en wat als het nog veraf is. Is het interessant om te veranderen van fonds? Of over te stappen naar een pensioenspaarverzekering?

11:22