“Met een tontine moet je na het overlijden van je partner geen erfbelasting betalen voor het huis dat je samen hebt gekocht”: onze geldexpert geeft advies

“In 1990 betaalde je 10 procent belasting op dividenden, vandaag het drievoudi­ge”: wat kan je best doen met de nakende fiscale hervorming?

Er wordt al druk gespeculeerd over de fiscale hervorming die Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zal aankondigen. Volgens onze geldexpert Pascal Paepen is het mogelijk dat beleggers nieuwe en hogere belastingen mogen verwachten. “Maar zelfs dan blijf je best beleggen”, geeft hij als advies.

19 januari