Met één simpele ingreep tot 20 euro per maand besparen op je telecomfactuur? Dat doe je zo

Kabelknippen wint aan populariteit. Steeds meer kiezen we ervoor om ons tv-abonnement op te zeggen en voortaan online of via apps tv te kijken. We combineren die verschuiving vaak met een uitgebreider internetabonnement. Tijd om mee op de kar te springen? Mijntelco.be zet de voor- en nadelen én het besparingspotentieel op een rij.

Dat de evolutie naar tv-kijken via apps volop aan de gang is, bewijzen de jongste kwartaalcijfers van Telenet en Proximus. Samen verloren ze in het derde kwartaal van dit jaar 32.000 tv-abonnees. Tegelijk zaten de internetabonnementen wel in de lift.

Heel wat gebruikers, in het bijzonder jongeren, kiezen ervoor om hun kabel figuurlijk door te knippen en enkel nog online of via apps tv te kijken. Ze doen dat om verschillende redenen: ze kijken te weinig tv voor wat ze ervoor betalen en vinden het sop de kool daarom niet meer waard. Daarnaast kiezen ze ook voor een flexibelere manier van tv-kijken. Online en via een app kan je overal tv-kijken en heb je keuze op elk moment.

Beschikbare diensten

Het aanbod voor online en via apps tv-kijken is vandaag groter dan ooit. Van elke grote tv-zender in Vlaanderen kan je de programma’s online of via een app bekijken, in realtime of uitgesteld. VRT MAX, VTM Go en GoPlay maakten de afgelopen jaren hun entree.

Op die manier kan je dus perfect het aanbod van de meeste Vlaamse zenders bekijken. Het spreekt voor zich dat een tv-abonnement je nog steeds het grootste aantal zenders aanbiedt, ook buitenlandse. In hoeverre kabelknippen een goeie keuze is, hangt met andere woorden af van jouw persoonlijk kijkgedrag.

Meer dan één manier kijken

Online tv-kijken kan je op verschillende manieren. De methode die het dichtst bij de klassieke manier komt, is kijken op je smart-tv. Je installeert de apps van je favoriete tv-zenders op je televisietoestel en opent ze vervolgens met je afstandsbediening om te kijken.

Een andere mogelijkheid is casten, waarbij je de app op je smartphone of tablet gebruikt en het beeld vervolgens naar je tv-toestel stuurt. Smart-tv’s hebben vaak een ingebouwde functie om te casten. Heb je geen smart-tv in je woonkamer, dan moet je een extern apparaatje aanschaffen dat je op je toestel aansluit. Het bekendste voorbeeld hiervan is Chromecast van Google.

Een derde mogelijkheid is om gewoon te kijken op je smartphone of tablet. Handig wanneer je bijvoorbeeld aan het koken bent of in bad zit. Lees hier hoe je je decoder kan vervangen door een app en hoeveel je daarmee uitspaart.

Voordelen en nadelen

Vooraleer je beslist om de kabel vaarwel te zeggen, is het goed om alle voor- en nadelen van online of via een app tv-kijken naast elkaar te zetten. We hadden het al over de grotere mate van flexibiliteit van online tv-kijken, en ook over het grotere aanbod dat de traditionele manier van tv-kijken je biedt. Maar er is meer.

De zappers onder ons kunnen hun hart nog altijd het best ophalen via de klassieke manier van kijken, net als voor het raadplegen van de tv-gids en het opnemen van programma’s. Ben je iemand die maar naar een beperkt aantal zenders kijkt en daarnaast ook films en series bekijkt via streamingdiensten, dan wordt kabelknippen aantrekkelijker.

Geld uitsparen

Maar wat levert het op als je de tv-diensten uit je abonnement haalt? Voor 87,12 euro krijg je bij Telenet vandaag een bundel met ongelimiteerd internet, een downloadsnelheid van 300 Mbps en een tv-decoder met meer dan 80 zenders. Zonder tv betaal je voor een All-Internetbundel nog 57,68 euro per maand, 29,44 euro minder dus. Bij de duurdere ONE-bundels, die ook mobiele telefonie bevatten, spaar je maandelijks 20,90 euro uit.

Bij Telenet kan je ook kiezen voor TV Flow van Telenet, waarbij je via een app de 14 belangrijkste zenders kunt streamen, uitgesteld tv kunt kijken en programma’s tot zestig dagen later kunt herbekijken. In combinatie met All-Internet zorgt dat voor een besparing van 19,50 euro. De combo met ONEup levert je 10,96 euro op.

Bij Proximus kan je een maandelijkse besparing van 12 euro realiseren door over te stappen naar de bundel Internet Maxi, die je ongelimiteerd internet geeft aan downloadsnelheden tot 100 Mbps. Wie klant is bij Scarlet, de lowcostdochter van Proximus, kan 8 euro uitsparen door van een Trio-pack over te stappen op het internetabonnement Loco.

Tot slot kan je bij Orange maandelijks 17 euro uitsparen door over te stappen op Orange Home Internet voor 42 euro per maand. Voeg je hier Orange TV Lite, de tv-app van Orange, aan toe, dan heb je toegang tot twintig zenders op je favoriete toestel en bespaar je 8,50 euro per maand.

