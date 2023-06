Met deze realistische tips bespaar je duizenden euro’s per jaar

JobatOf je nu spaart voor een woning of gewoon wat meer wil overhouden: geld besparen is altijd mooi meegenomen. Om daarin te slagen, hoef je niet meteen de grootste veranderingen door te voeren. Alle kleine beetjes helpen uiteindelijk. Jobat.be lijst enkele keuzes op waarmee je duizenden euro’s per jaar uitspaart.

1. ‘Meal prepping’: halveer je uitgaven aan voeding

Meal prepping is een rage op sociale media mét reden: door je maaltijden in te plannen en voor te bereiden voor een later moment, koop je alleen de ingrediënten die je echt nodig hebt en verspil je veel minder.

Je bereidt dan bijvoorbeeld op een zondag je lunches en avondmalen voor de rest van de week, en verdeelt de porties in gelabelde bakjes die je invriest. Zo zal je geen verse producten meer weggooien en heb je de vrijheid om bijvoorbeeld grotere blikken te kopen, waardoor je meer voeding hebt voor niet veel meer geld dan een kleiner blik.

En wanneer je weet dat je thuis in een handomdraai eten hebt, zal duurdere takeaway of ongezonde voeding die snel klaar is je veel minder gemakkelijk verleiden. Bovendien bespaar je best wat tijd. Verschillende vliegen in één klap.



2. Vergelijk en vind de promo’s

Door je telecomabonnementen, verzekeringen en andere abonnementen te vergelijken en te schrappen wat overbodig is, kan je heel veel voordeel doen. Heb je nu bijvoorbeeld onbeperkte belminuten en sms’en, terwijl je bijna altijd Whatsapp gebruikt? Of betaal je voor een vaste lijn waar alleen oplichters je op bellen? Hoog tijd om dat eens onder de loep te nemen.

Bekijk verder bijvoorbeeld hoe vaak je reist en kies zo je premie voor de reisbijstandsverzekering, of vraag je af of die eenpersoonskamer een duurdere hospitalisatieverzekering waard is. En heb je het gevoel dat je alles op Netflix al hebt gezien? Zeg dan een paar maand lang je abonnement op in plaats van het door te laten lopen zonder dat je er iets aan hebt.

En misschien is die reclame op een bepaalde app ook niet zo storend dat je betaalt om ze weg te werken. In de supermarkt kan je besparen door de huismerken een kans te geven, en koop verzorgings- en schoonmaakproducten wanneer ze in promo staan.

3. Koop (en verkoop) tweedehands

Tweedehands is weer in. Als je je aansluit bij de massa mensen die via platformen als 2dehands of Vinted kopen en verkopen, kan je heel veel besparen. Een broek die 70 euro kost in de winkel, vind je zo goed als nieuw voor 15 euro op Vinted. Je hoeft alleen je maat te kennen. Kwaliteitsvolle kleding wordt zo betaalbaarder, en voor die prijs heb je meteen een stuk dat mogelijk langer zal meegaan dan een item uit een ‘fast fashion’ winkel.

En je eigen oude kledij? Daar doe je vast iemand een plezier mee als je het te koop zet. Ook je portefeuille en het milieu zullen dat appreciëren. Boeken, meubelen, multimedia, vrijetijdsitems, decoratie… vind je evengoed tweedehands voor een prijsje. Vaak kan je het zelfs gratis bekomen.

4. Stop met roken en drink met mate

Een pakje sigaretten kost algauw 9 euro. Rook je dus een pakje per dag, dan kost die gewoonte je 3.285 euro per jaar. Rook je maar één sigaret per dag, dan nog zit je aan 164 euro. Gratis diensten als Tabakstop kunnen je begeleiden bij het afbouwen of stoppen.

Ook als je de optelsom maakt van je uitgaven aan alcohol, krijg je hoge bedragen. Of je nu verschillende flessen thuis hebt staan of wekelijks een glas wijn of een biertje drinkt op restaurant of café, de rekening loopt snel op. Door te kiezen voor water, bespaar je jaarlijks tientallen tot honderden euro’s.



5. Ga op reis in eigen land

Vliegtickets zijn vaak het duurste van je reis. En wedden dat je nog veel in België niet hebt gezien? Aan dagtripjes of weekendjes en chalets of hotels is er echt geen gebrek in eigen land. Je kan er de trein naartoe nemen. Dat kost je hooguit 9,6 euro per enkele rit via een Standard Multi-ticket, plus 4 euro als je je fiets wil meenemen om de regio te verkennen.



