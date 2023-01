“Met deze investering hadden we 130% rendement”: Monique (64) begon eerder toevallig met beleggen, maar leerde al snel heel veel bij

Crypto­beurs Bitvavo dreigt tientallen miljoenen euro’s van klanten te verliezen

Cryptoplatform Bitvavo is nog onzeker over de terugbetaling van tientallen miljoenen euro’s door een beleggingsfirma in cryptomunten. Het Nederlandse bedrijf had 280 miljoen euro aan tegoeden van klanten uitgeleend aan DCG, maar die onderneming kwam door de malaise in de cryptowereld in de financiële problemen.

