Met deze 5 tips betaal je een pak minder voor je verzekeringen

1. Vergelijk, vergelijk, vergelijk

2. Check elk jaar of je verzekering nog aan je wensen beantwoordt

Dan loont het om over te stappen naar een mini-omnium. Die is gemiddeld een derde goedkoper dan full omnium, een serieuze besparing dus. Ook een verhuis of een schadegeval is hét moment om goed na te kijken of je nog wel de meest voordelige verzekering hebt.

3. Let op dubbele dekkingen

Betalen voor een extra verzekering pechbijstand bij een automobilistenorganisatie, als ze eigenlijk al inbegrepen is in je autoverzekering? Dat is weggegooid geld, omdat je ‘dubbel’ verzekerd bent tegen hetzelfde onheil. Check dus goed wat er precies inbegrepen is in je autoverzekering, door ook de kleine lettertjes in de polis te lezen. De full omnium-verzekering biedt naast de Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) en dekking tegen eigen schade, diefstal, natuurkrachten of brand ook vaak nog enkele extra’s. Je vindt ze terug in de voorwaarden van je polis.