Met deze 5 goede voornemens zet jij het jaar goed in als jobstudent

03 januari 2019

15u38

Bron: Deltaworx 0 Geld Jobstudenten worstelen te vaak met een gezond evenwicht tussen werken en studeren, zeker met de examens in het vooruitzicht. Eén op de tien jobstudenten werkte in 2018 zelfs te veel. Dat blijkt uit cijfers van uitzendkantoor Deltaworx, dat zich specialiseert in studentenjobs. Daarom zet Jeroen Poels, CEO van Deltaworx, vijf nieuwjaarsvoornemens op een rij voor een goede “work-study balance”.

Werk niet te veel

Eén op de tien jobstudenten overschrijdt de limiet van 475 uur werk per jaar tegen lagere sociale bijdragen. “Op zich is dat geen probleem. Maar daardoor krijg je als jobstudent wel minder geld netto op je rekening”, legt Poels uit. Jobstudenten die vooral buiten de zomerperiode heel veel werken, riskeren bovendien hun kinderbijslag te verliezen. “Daarom is de uurgrens een goede parameter om te vermijden dat je meer werkt dan studeert doorheen het jaar.”

Vermijd belastingen

“Een andere grens die je best in gedachten houdt om een goede work-study balance te onderhouden, is de grens op wat je verdient”, stelt Poels. Wanneer je als jobstudent meer dan 6.800 euro bruto verdient, betalen je ouders meer belastingen. Een jobstudent die meer dan 11.000 euro bruto verdient, betaalt bovendien zelf belastingen. “Als je goed studeert, zal je later genoeg verdienen en belastingen betalen. Geen reden dus om dat al tijdens je studies te doen”, stelt Poels.

Maak een planning

“Zorg dat je je lessenrooster én examenrooster van buiten kent. Zo kan je gemakkelijk studentenjobs inplannen op de momenten dat je niet naar de les moet”, raadt de jobstudentenexpert aan. Vergeet natuurlijk geen tijd in te plannen om ook effectief te studeren. En wat als je examens ver uit elkaar vallen? “Dan vind je misschien nog wel een gaatje om tijdens de examens een centje bij te verdienen,” zegt Poels, “Maar om dat te kunnen doen is plannen belangrijk!”

Neem op tijd een pauze

Van de les naar je studentenjob gaan en vervolgens terug achter je boeken kruipen heeft geen zin. Zowel werken als studeren vraagt veel energie. De CEO raadt daarom aan om voldoende pauzes te nemen waarbij je je hoofd helemaal leeg maakt en tot rust komt. “Als je batterijen volledig zijn opgeladen zal zowel het werk als het studeren veel vlotter verlopen.”

Praat met je baas

Stapelen de deadlines zich op net op het moment dat je had beloofd te komen werken? “Bespreek dat dan tijdig met je baas, zodat hij tijd heeft om iemand nieuw te vinden”, stelt Poels. “Een goed contact met je baas onderhouden, zorgt voor begrip.”

