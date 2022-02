“Met de salamitechniek betaal je écht weinig belastingen bij het schenken van onroerend goed”: deze achterpoortjes kan iédereen gebruiken

Would-be rapster en experts in cyberbevei­li­ging: dit is het koppel dat 4 miljard aan gestolen bitcoins probeerde wit te wassen

Zij omschrijft zichzelf als “seriële ondernemer”, “productief schrijfster” en “surrealistisch rapster”, hij zichzelf als “ondernemer in de techsector”, “programmeur” en “investeerder”. En allebei geven Heather Morgan (31) en Ilya Lichtenstein (34) advies over cryptomunten en hoe je je best kan beschermen tegen cybercriminelen, onder meer op sociale media. Tot het koppel dinsdag plots beschuldigd werd van het witwassen van maar liefst 4,5 miljard dollar (4 miljard euro) aan gestolen bitcoins en van de ene dag op de andere het voorwerp werd van zowel fascinatie als spot.

11 februari