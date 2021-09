Met de auto naar de campus: met deze kosten moeten studenten rekening houden

Independer.beHet is zover: je gaat studeren aan de universiteit of hogeschool. Hotel mama wordt nog niet uitgecheckt, maar de campus is moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Een kleine stadswagen is dan de ideale oplossing. Maar kies je best voor een oudere, meer vervuilende auto, of voor een splinternieuwe ecowagen? Wat is op termijn de goedkoopste optie? Independer.be vergelijkt.

Alles begint met de keuze van je auto: ga je voor benzine of diesel? Of toch voor elektrisch? Veel hangt af van het gebruik van je auto. Als je per jaar 10.000 tot 12.000 kilometer rijdt, of altijd korte afstanden aflegt is een auto met benzinemotor of een elektrische stadsauto de beste keuze. Althans wat het verbruik betreft. In aankoop is een elektrische auto nog steeds een pak duurder.

Ook de keuze voor een nieuwe of een tweedehandswagen verandert het financiële plaatje. Nieuwe wagens hebben doorgaans een lagere CO2-uitstoot, waardoor je minder verkeersbelasting en BIV (Belasting op Inverkeerstelling) betaalt. De BIV is een eenmalige taks en heeft in Vlaanderen een minimumtarief van 44,51 euro en een maximumtarief van 11.261,51 euro. Afhankelijk van de CO2-uitstoot van je auto betaal je in Vlaanderen jaarlijks tussen 76,32 euro en 4.844,27 euro aan verkeersbelasting, te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen. Voor een elektrische wagen betaal je geen van beide.

Onderhoud en technische keuring

Een tweedehandsauto van minimum vier jaar oud, moet jaarlijks naar de keuring. In sommige gevallen moet er na de eerste technische controle pas na twee jaar een nieuwe keuring plaatsvinden. Is je wagen bijvoorbeeld nog geen zes jaar oud en heeft hij minder dan 100.000 km op de teller staan, dan hoef je pas twee jaar na de eerste technische controle terug te gaan. Een standaardkeuring voor personenwagens kost je 32,70 euro.

Hou tot slot ook rekening met de kosten voor het onderhoud en eventuele herstellingen aan je auto. Heb je een tweedehandswagen gekocht dan zal er allicht sneller iets stuk gaan dan bij een nieuwe auto.

Autopech voor zijn? Lees hier meer over het onderhoud van je wagen

Lage Emissiezone

Is de campus van je universiteit of hogeschool gelegen in een lage emissiezone? Hou daar dan rekening mee in de keuze van je auto. In grote steden zoals Gent, Antwerpen en Brussel mogen de meest vervuilende auto’s niet meer rijden. Namen, Eupen en Luik zullen in de nabije toekomst een LEZ invoeren. Daarnaast worden de Europese CO2-normen alsmaar strenger, met op termijn een verbod op de verkoop van benzine- en dieselwagens in Europa.

Hoge CO2-uitstoot: dit betaal je meer voor je verzekering

Hoe kan je de prijs drukken?

Verschillende verzekeraars voorzien voor jongeren mogelijkheden om de prijs van de premie te drukken. Je eigen verzekeraar biedt soms een korting tot 15% aan wanneer je inwonend kind zijn of haar autoverzekering afsluit bij jouw verzekeraar. De polis op je eigen naam nemen met je kind als regelmatige bestuurder, zal de prijs van de toekomstige verzekering van je kind ook verminderen. Hij of zij neemt de rijervaring die ze als bestuurder opbouwden in jouw polis, later mee naar een eigen autopolis.

Hieronder vind je een vergelijking voor de kosten van een oudere tweedehands, een nieuwe en een elektrische auto. De verzekering werd telkens berekend voor een 18-jarige bestuurder zonder rijervaring en ongevallen, wonend in Herentals. Voor de verzekeringspremie hebben we de goedkoopste premie genomen te vinden op Independer.be.

KOSTEN OPEL CORSA 1.0 ENJOY 44 KW, bouwjaar 2010 catalogusprijs: 12.625 euro OPEL CORSA 1.2 EDITION START/STOP 55KW, bouwjaar 2021 catalogusprijs: 18.295 euro OPEL CORSA 50KWH EDITION, bouwjaar 2021 catalogusprijs: 31.795 euro CO2-UITSTOOT 134 g/km 94 g/km 0 g/km BIV 59,60 euro 188,68 euro 0 euro VERKEERSBELASTING 136,48 euro 178,15 euro 0 euro BA VERZEKERING 860,17 euro 806,47 euro 824,48 euro FULL OMNIUM 2.176,08 euro 2603,82 euro Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook