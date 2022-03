“Met crypto kan je jouw investeringen zelf in de hand hebben, maar let op voor typische beginnersfouten”: nieuwe HLN-podcast maakt je wegwijs in cryptoland

Kim Londers is communicatiementor én crypto-expert. Via toevallige contacten kwam de gewezen verzekeringsagent enkele jaren geleden in contact met de cryptowereld. Vandaag is het haar missie om mensen op een heldere manier in te wijden in crypto en hen de voordelen ervan te laten zien. Dat doet ze onder meer via de podcast ‘Crypto in 1-2-3’ met Peter Hoogland die vandaag op de HLN-app verschijnt. Wij kregen een exclusief voorproefje van Kims cryptoavonturen.

Is het een lang en moeilijk leerproces om crypto te doorgronden?

“Geloof me, je hoeft echt geen whitepaper te kunnen lezen of goed te zijn in informatica om met crypto te beginnen. Iedereen kan het leren! Een uitdaging is wel dat de informatie ontzettend snel veroudert. Knipper je met je ogen, dan zijn daar plots NFT’s. Een cursus uit 2018 zal je dan minder goed vooruithelpen.”

“De vragen die je jezelf zoal moet stellen, zijn: hoeveel risico wil ik nemen? Wat wordt mijn investeerdersprofiel en hoe ga ik daarnaar handelen? Als je een HODL’er bent (onderaan dit artikel leggen we uit wat dit betekent nvdr.), dan ga je investeren in de minst risicovolle munten en die zo lang mogelijk bewaren. Ben je een daytrader, dan moet je je wel wat gaan verdiepen in de fundamentele en technische analyse van deze virtuele munten. Dat houdt onder meer in dat je projecten kunt doorgronden en trends en patronen kunt lezen. Maar die zaken moet je evengoed kunnen wanneer je klassieke aandelen koopt. Met de podcastreeks die ik samen met Peter Hoogland maakte voor HLN, hebben we structuur in de basismaterie aangebracht en die toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Zo kan iedereen zelf aan de slag met nieuwe informatie op de razendsnel evoluerende cryptomarkt.”

Quote Crypto is inderdaad nog jong en revolutio­nair, maar zal alleen maar veiliger worden

Waarom zal crypto volgens jou blijven bestaan?

“Als er één iets is waar ik zeker van ben, dan is het wel dit: crypto gaat niet meer weg. De technologie erachter is onmisbaar geworden, zeker in combinatie met The Internet of Things en Artificiële Intelligentie. Crypto is inderdaad nog jong en revolutionair, maar zal alleen maar veiliger worden. De regelgeving die er nu zit aan te komen, zal daar zeker zijn steentje toe bijdragen. Ook al werden exchanges en brokers al gehackt, het kernsysteem is zeer betrouwbaar en blijft maar evolueren.”

Waarom wordt crypto dan zo vaak als een onbetrouwbare investering gezien?

“Het huidige monetaire systeem van banken en overheden vertoont barsten, denk maar aan de torenhoge inflatie momenteel. Uiteraard hebben zij schrik voor de populariteit van een gedecentraliseerd financieel systeem, want dat maakt hen feitelijk overbodig. Daardoor durven zij de kinderziektes van crypto wel eens in de schijnwerpers plaatsen. Voor gewone spaarders biedt het echter een mooie opportuniteit om je investeringen zelf in de hand te hebben, maar het is belangrijk om jezelf te behoeden voor de typische beginnersfouten. Onbekend is onbemind, maar in dit verhaal is dat ook een risico.

Quote De gouden regel in crypto? Doe je eigen onderzoek!

Uit onderzoek van Chainalysis blijkt trouwens dat er slechts minder dan één procent frauduleus geld de ronde doet in crypto. Dat is een pak minder dan in het fiatsysteem. Natuurlijk zal het overgrote deel van de 18.000 verschillende coins en tokens uiteindelijk weer verdwijnen; veel daarvan zijn scams. Je moet dus effectief goed weten waar je je geld insteekt. De gouden regel in crypto? Doe je eigen onderzoek! Maar het is een ontzettend boeiende ontdekkingsreis die je heel wat kan opleveren. En wat die volatiliteit betreft? Ook die zal gaan afnemen wanneer er meer en meer mensen voor crypto kiezen. En dat kan snel gaan, want onze wereld wordt digitaler met de dag. Kijk maar naar Decentraland, een soort decentrale versie van een nieuwe virtuele wereld.”

Is het nu niet al te laat voor mij om nog in crypto te beginnen investeren?

“Helemaal niet. Ooit zullen er maximum 21 miljoen bitcoins in de wereld zijn, wat betekent dat de prijs nog enorm zal stijgen. Eigenlijk is dit net het ideale moment om kennis op te doen en je eerste stappen in crypto te zetten. Al heb ik geen glazen bol, ik vermoed dat we nu een hele tijd in een bear market zullen zitten. Wil je weten wat dat is, luister dan maar naar de podcast. (lacht)”

In tien afleveringen loodsen Peter Hoogland en Kim Londers je stapsgewijs door de wereld van crypto. Crypto in 1-2-3 wil mensen niet stimuleren om te investeren in cryptomunten, maar hen wel informeren zodat iedereen zelf voor zich kan beslissen. Wat is crypto en vanwaar komt de bitcoin? Wat zijn de mythes en misvattingen rond crypto? En hoe begin je er eigenlijk aan en is dat wel een goed idee? Je krijgt alle antwoorden in de nieuwe HLN-podcast zodat je helemaal up-to-date bent. Beluister hier de eerste aflevering van Crypto in 1-2-3:

Enkele begrippen uitgelegd HODL staat voor Hold On for Dear Life. HODL’ers zijn investeerders die op de langere termijn willen beleggen in cryptomunten, in tegenstelling tot de meer risicovolle investeerders die zoveel mogelijk de juiste instap- en uitstapmomenten opzoeken voor de kortetermijnwinst. Daytrading is het kopen en verkopen van een financieel instrument in één handelsdag. Als daytrader sluit je jouw posities voordat de markt sluit. Daarmee stel je aan het eind van de dag jouw winst veilig. Fiatgeld is een vorm van geld waarvan de waarde puur is gebaseerd op het vertrouwen dat mensen erin hebben. Onze ‘gewone’ munten zoals de euro behoren hier ook toe. Vroeger was geld gekoppeld aan goud en haalde het daar ook zijn waarde uit, maar nu heeft het eigenlijk geen onderliggende waarde.

