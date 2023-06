“Mensen tussen 45 en 54 jaar lijken er het meest mee bezig te zijn”: expert analyseert het zoekgedrag bij spaar- en termijnrekeningen

Kentering in ons zoekgedrag

Via Spaargids.be kan je verschillende spaar- en termijnrekeningen vergelijken. Door op te geven wat je startkapitaal is en hoeveel je maandelijks kan storten, zie je meteen wat je rente zal zijn bij verschillende banken.

“Heel wat mensen namen de voorbije jaren niet langer de moeite om het aanbod spaar- en termijnrekeningen actief te vergelijken”, zegt Brecht Coene van Spaargids.be. “Dat de opbrengst op een spaarrekening zich bij nagenoeg elke grote bank beperkte tot 0,11 procent, leidde tot een relatieve desinteresse.”



Maar de recente beweging op de spaarmarkten heeft duidelijk voor een kentering gezorgd. “Als we de cijfers van de laatste zes maanden naast die van juli tot december 2022 leggen, zien we een uitgesproken effect van de rentestijgingen op hoe vaak mensen onze vergelijkende tabellen raadplegen.”

Termijnrekeningen

“In het tweede semester van het afgelopen jaar raadpleegden bezoekers de vergelijkende tabellen voor termijnrekeningen ongeveer 384.000 keer”, gaat Brecht Coene verder. “Dit jaar zitten we al aan meer dan een miljoen raadplegingen.”



De interesse in de tabellen stijgt snel. “De laatste weken vonden er opvallend veel rentewijzigingen op termijnrekeningen plaats. Sommige spelers, zoals Argenta of Triodos, herlanceerden zelfs hun aanbod.” De gestegen interesse in termijnrekeningen is voelbaar in elke volwassen leeftijdsgroep.

“We zien binnen elke leeftijdscategorie minstens een verdubbeling van het aantal vergelijkingen. Mensen tussen 45 en 54 jaar lijken er het meest mee bezig te zijn. Zij raadpleegden de tabellen dit jaar 2,6 keer zo vaak als in de periode juni – december 2022.”



Spaarrekeningen

Deze tendens zet zich even sterk door bij de spaarrekeningen. Coene: “Deze jaargang lopen de vergelijkingen eveneens op tot bijna een miljoen. Dat is een stijging van 158 procent. Dat die stijging lager ligt dan bij de termijnrekeningen, is niet onlogisch. Wie zijn centen even kon missen, kon al eerder op een hogere opbrengst via een termijnrekening rekenen. De rentes op spaarboekjes lopen nu pas op."

“Opnieuw is de leeftijdsgroep van 45 tot 54 jaar de meest actieve groep. Ze vergeleken spaarrekeningen 2,5 keer zo vaak als in het tweede semester van vorig jaar, maar ook bij de andere leeftijdsgroepen zien we ruim een verdubbeling van de interesse.”



Vlaanderen versus Wallonië

Brecht Coene merkt een duidelijk verschil onder en boven de taalgrens. “Vlamingen lijken meer interesse te hebben in vergelijking met Walen, want de procentuele stijgingen zijn er veel groter. Onze cijfers tonen aan dat Vlamingen 2,74 keer meer de vergelijkende tabellen voor termijnrekeningen raadplegen dan tijdens de vorige periode. Bij de Walen is dat slechts 2,24 keer meer.”

Het verschil is nog meer uitgesproken bij de statistieken rond spaarrekeningen. “Vlamingen kijken 2,67 keer zo vaak naar de tabellen voor spaarrekeningen, terwijl de Walen maar 2,25 keer zo vaak vergelijken in vergelijking met de periode van juni tot december 2022.”

Deze cijfers lijken er volgens Coene op te wijzen dat Vlamingen een grotere capaciteit hebben om te sparen dan Walen. “Wat ook opvalt, is dat het in Wallonië de 65-plussers zijn die nu veel meer interesse tonen. Zij vormen de enige leeftijdsgroep waar de interesse minstens verdubbelde ten opzichte van de vorige periode.”

