“Mensen gaan er te vaak vanuit dat met een brandverzekering de inboedel ook is verzekerd.” Onze geldexpert geeft advies

Klassieke winkel is nog niet dood: verhuurder Wereldhave Belgium legt sterke resultaten voor

22 juli Ondanks de forse vooruitgang van het online shoppen, is de klassieke winkel nog niet dood. Tijdens het eerste semester werden in ons land huur- of koopcontracten getekend voor 215.000 m² aan handelsruimte. Dat is het beste resultaat van de afgelopen tien jaar, zegt de winkelverhuurder Wereldhave Belgium in zijn halfjaarverslag.