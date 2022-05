Menselijke blunder veroorzaakte flitscrash op beurs: 300 miljard euro even weggeveegd door “fout bij ingeven van transactie”

Een flash crash of flitscrash schrikte maandag de Europese beurzen op. In amper enkele minuten rolde een verkoopgolf over de beurzen. De Stoxx Europe 600 zakte plots bijna 3 procent, de Bel20 verloor bijna 5 procent. Op de beurs van Stockholm ging de sterindex OMX in amper vijf minuten tijd 8 procent lager. De beurzen herstelden nadien van de plotse duik.

Nu blijkt dat een trader van Citigroup in Londen een fout heeft gemaakt die de flash crash veroorzaakte, aldus de groep. “Vanochtend heeft een van onze traders een fout gemaakt bij het invoeren van een transactie. Binnen enkele minuten hebben we de fout geïdentificeerd en gecorrigeerd”, meldt Citigroup in een statement afgelopen nacht.

De crash veegde op een bepaald moment 300 miljard euro aan beurswaarde weg. Citigroup is in gesprek met beursregulatoren over de flater, aldus nog bronnen met kennis van zaken aan het persagentschap Bloomberg.

Dikke vingers

Zo’n menselijke fout staat in de beurswereld soms ook wel bekend als een ‘fat finger error’, verwijzend naar het incorrect tikken van cijfers bij het ingeven een order. In 2014 zorgde zo’n ‘fat finger’-incident bijvoorbeeld nog voor het intrekken van 67,8 biljoen yen (toen zo’n 489 miljard euro) aan aandelenorders.

