Meldingen van phishing bijna verdubbeld tot 280.000 per maand ADN

06 augustus 2020

15u02

Bron: Belga 0 Geld Het aantal meldingen van phishing - online oplichting via valse e-mails, websites of berichten - blijft sterk toenemen. In de maand mei kwamen via verdacht@safeonweb.be 282.392 meldingen binnen, bijna een verdubbeling tegenover de 149.000 van mei 2019.

De cijfers zijn afkomstig van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en werden door Kamerlid Steven Matheï (CD&V) opgevraagd bij premier Sophie Wilmès.

Wie een verdachte e-mail ontvangt, kan die doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. In 2018 werden er 648.000 doorgestuurd, in 2019 meer dan 1.700.000. Dit jaar loopt de teller verder op, zegt Matheï. In de eerste vijf maanden van dit jaar ontving het CCB meer dan 1.280.000 verdachte berichten, in dezelfde periode vorig jaar ging het om 620.000 meldingen. In 2020 spant de maand mei met 282.392 meldingen voorlopig de kroon. Er werden dit jaar al meer dan 800 URL's geblokkeerd.

"Ondanks de grote stijging in het aantal meldingen slagen cybercriminelen er nog steeds in om via valse berichten slachtoffers te maken", zegt Kamerlid Matheï. "Op safeonweb.be worden tips meegegeven om valse e-mails te herkennen. Het blijft belangrijk om aandachtig met je e-mails om te gaan. Cybercriminelen spelen vaak in op angst, ook in deze coronatijden.”

