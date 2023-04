Melanie nam een levenslang sportabonnement: “Ik betaalde 1.400 euro en heb het maar 3 maanden gebruikt”

GeldflaterWil je een fitnessabonnement dat bij je behoeften past, dan loont het om verschillende ketens en formules te vergelijken. Melanie Schellekens dacht die stap te kunnen overslaan, want ze was al jarenlang vaste klant in haar sportschool. Ze aarzelde dan ook geen seconde om 1.400 euro neer te tellen voor een levenslang abonnement. Maar uiteindelijk maakte ze er maar drie maanden gebruik van.

Waarom 1.400 euro uitgeven aan een sportabonnement?

“Mijn sportschool gaf vijf abonnementen per jaar uit die voor de rest van je leven zijn. Ik kreeg de mogelijkheid om er een aan te schaffen. Je betaalde 1.400 euro en dan was je voor de rest van je dagen lid.”

Waarom leek dat jou een goed idee?

“Ik kwam daar al tien jaar. Vijf dagen per week volgde ik groepslessen als yoga, bodypump en spinning. Daarnaast deed ik er ook nog fitness. Ik betaalde 300 euro per jaar, dus na een jaar of vijf zou ik het eruit hebben gehaald.”

Twijfelde je niet om zo’n groot bedrag neer te tellen?

“Ik kon het in één keer betalen zonder in de problemen te komen. Ook wist ik dat ik altijd zou blijven sporten.”

En toen?

“Ik kocht het abonnement in mei en in augustus kochten we een huis, zo’n 60 kilometer verderop. We hadden toen net onze dochter gekregen en wilden dichter bij onze families gaan wonen. We zagen het huis, keken elkaar aan en wisten dat we er zeker iets van konden maken. In september verhuisden we.”

Quote Vijf keer per week ruim 100 kilometer rijden om te sporten is natuurlijk niet haalbaar. Melanie

Maar had je dat niet kunnen bedenken vóór je een fitnessabonnement voor het leven kocht?

“Er was nog helemaal geen sprake van dat we zouden verhuizen. Ik wou ook niet per se weg. Ik wist wel dat mijn man het graag wilde, maar daar was ik niet mee bezig toen ik het abonnement kocht, denk ik.”

Dacht je meteen aan je abonnement toen jullie dat huis kochten?

“Ja... Want vijf keer per week ruim 100 kilometer rijden om te sporten is natuurlijk niet haalbaar.”

Heb je nog geprobeerd om je geld terug te krijgen?

“Ik ben niet naïef. Ik begreep dat ik niet het volledige bedrag zou terugzien, maar ik was ervan overtuigd dat ze me wel een deel zouden terugbetalen. Helaas, ik kreeg helemaal niets terug. Ik ben naar de eigenaar gestapt, maar die wees me erop dat ik een contract had getekend waarin stond dat het niet mogelijk was om geld terug te vragen.”

“Het huilen stond me nader dan het lachen. Ik ben getrouwd met een jurist en die zei ook: ‘Lieve schat, je hebt er zelf voor getekend, je wist wat de voorwaarden waren.’ Toch had ik verwacht dat ze voor mij, jarenlang vaste klant, een toegeving zouden doen.”

Quote Natuurlijk was dit abonnement een financiële aderlating, maar je kunt toch niet altijd met alles rekening houden. Melanie

Heb je even gewacht met een nieuw sportabonnement na die flater van 1.400 euro?

“Nee, ik nam meteen een jaarabonnement bij een fitness in de buurt. Daar worden geen levenslange abonnementen aangeboden, dus ik zal in elk geval niet in de verleiding komen om opnieuw zoiets te doen.”

Zou je dat nog durven dan?

“Als de optie er was, zou ik het zeker weer overwegen.”

Heb je iets geleerd van deze geldflater?

“Natuurlijk was dit abonnement een financiële aderlating, maar je kunt toch niet altijd met alles rekening houden. Ik ben meer van het principe: ‘Dat zien we dan wel weer.’ Je kunt nooit in de toekomst kijken. Misschien gaan we ooit verhuizen naar het buitenland, maar dat heeft me er ook niet van weerhouden om een hond aan te schaffen, bijvoorbeeld. Ik wil mijn hart volgen.”

