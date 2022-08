Meeste Vlamingen veranderen nooit van ziekenfonds, toch verschillen premies en voordelen sterk

Spaargids.beWe veranderen niet vaak van ziekenfonds. Uit onderzoek blijkt dat 72 procent van de Vlamingen nog nooit is overgestapt naar een andere mutualiteit. Dat is verrassend, want de jaarpremies voor je aanvullende verzekering en de voordelen zijn niet overal hetzelfde. Spaargids.be zet de feiten op een rij.

Iedereen die werkt, een werkloosheidsuitkering krijgt of ouder is dan 25 jaar moet in België aangesloten zijn bij een ziekenfonds. Wie een keuze voor een ziekenfonds heeft gemaakt, blijft dat ziekenfonds meestal trouw. Onderzoek van Partena Ziekenfonds (nu Helan, sinds de fusie met het Onafhankelijk Ziekenfonds) toonde dat aan: 72 procent van de Vlamingen veranderde nog nooit van ziekenfonds. 91 procent van wie dat wel deed, veranderde slechts één keer van mutualiteit.



Premies verschillen

Aangesloten leden blijven hun ziekenfonds doorgaans uit gewoonte trouw. De premie die je jaarlijks betaalt aan je ziekenfonds om van je aanvullende verzekering te genieten, is nochtans niet overal dezelfde. Wat je betaalt, verschilt niet alleen tussen de ziekenfondsen onderling, maar kan ook hoger of lager liggen naargelang de regionale afdeling van het ziekenfonds, je leeftijd en gezinssituatie. In de tabel hieronder zie je wat het verschil is voor een alleenstaande van 45 jaar zonder personen ten laste.

Voordelen

Als je overstapt, doe je dat meestal omdat een ander ziekenfonds voordelen biedt die je huidige ziekenfonds niet voorziet of omdat de terugbetaling voor bepaalde behandelingen bij een ander ziekenfonds hoger ligt dan bij je huidige mutualiteit. Dat die voordelen en tussenkomsten verschillend zijn, heeft een reden. Die verzekeringen en voordelen moeten ziekenfondsen financieren met hun eigen middelen, waardoor de ene mutualiteit zich kan onderscheiden van de andere.

Opvallende verschillen

We geven enkele voorbeelden van voordelen waarbij de aanvullende verzekeringen verschillen. Bij de geboorte van een kind voorzien de meeste ziekenfondsen een tussenkomst voor kraamzorg. Bij sommige ziekenfondsen is dat tot 300 euro per kind (CM, VNZ, NZVL en Solidaris Antwerpen), bij andere tot 150 euro per kind (LM en Helan). Bekijk hier een volledig overzicht van wat ziekenfondsen terugbetalen bij de geboorte van een kind.

Bij de aankoop van een hoorapparaat passen bepaalde ziekenfondsen via hun zorgwinkel een procentuele vermindering toe (10% bij CM), andere een vaste som om de drie of vijf jaar en afhankelijk van het type toestel (tot 100 euro bij LM en tot 200 euro bij Solidaris Antwerpen). Bekijk hier een volledig overzicht van de tussenkomsten bij de aankoop van een hoorapparaat.

Voor de aankoop van anticonceptiemiddelen kan je bij LM rekenen op een tussenkomst tot 30 euro per jaar. Bij Solidaris Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen gaat het om 45 euro per jaar. Bij Solidaris Brabant om 40 euro. Bekijk hier een volledig overzicht van de vergoedingen van ziekenfondsen voor anticonceptiemiddelen.

De tussenkomsten als je naar een herstelverblijf gaat, verschillen sterk: van maximaal 2.904 euro (CM) tot maximaal 560 euro (NZVL) per jaar.

Wens je een beroep te doen op een acupuncturist, dan is er bij Helan en LM een maximale terugbetaling per jaar mogelijk tot 60 euro en bij VNZ en Solidaris Antwerpen tot 50 euro. Sommige andere ziekenfondsen voorzien geen tussenkomst.

Hoe verander je van ziekenfonds?

Overstappen naar een ander ziekenfonds is nochtans heel eenvoudig. Er zijn meestal twee mogelijkheden: online of in het kantoor van het ziekenfonds waarvan je lid wenst te worden. Je nieuwe ziekenfonds behandelt je aanvraag en regelt je overstap met je huidige mutualiteit. Overstappen is gratis. Zodra de overstap is afgerond, betaal je de premie van het nieuwe ziekenfonds waarbij je aangesloten bent.

Wisselen van ziekenfonds kan op elk ogenblik. De effectieve aansluiting gebeurt op de eerste dag van het nieuwe kwartaal: dus op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Als je zo snel mogelijk van ziekenfonds wenst te veranderen, dan dien je je aanvraag tot inschrijving best ruim op tijd in. Bij de meeste ziekenfondsen is dat minstens vier weken op voorhand of vóór de vijfde van de maand voorafgaand aan het nieuwe trimester. Andere mogelijke voorwaarden zijn: minstens een volledig jaar aangesloten blijven bij het nieuwe ziekenfonds en geen schulden hebben bij je oude ziekenfonds.

