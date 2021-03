Meerkost van 100 miljoen euro op stroomfactuur dreigt voor gezinnen en bedrijven

De Creg bevestigt, en zegt dat het bedrag van 100 miljoen euro het gevolg is van twee elementen. Zo lagen de inkomsten van de toeslag offshore (de windmolenparken op zee) veel lager dan gebudgetteerd, een gevolg van corona, zo luidt het. Aan de andere kant waren de kosten voor de aankoop van groenestroomcertificaten veel hoger dan verwacht, omdat 2020 "zeer windrijk" was. De Creg wijst er ook op dat de studie "een eerste denkoefening" is "die kan worden voortgezet en waarvoor er bijkomende analyses worden uitgevoerd".

Wollants vraagt dat de regering en energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) zoals beloofd een initiatief nemen. "Het parlement heeft in ruime meerderheid de regering opgelegd om het federale deel van de energiefactuur te laten dalen ten opzichte van 2021," aldus het N-VA-Kamerlid. "Ik roep als coauteur van die resolutie de regering en mijn medeauteurs op om alles in het werk te stellen om woord te houden. 100 miljoen erbij in 2022 is geen optie voor onze gezinnen en bedrijven, wachten tot september, oktober of november om dit aan te pakken is dat evenmin." Voor Wollants moet voor de zomer een tekst in het parlement kunnen worden behandeld.