Meer Vlamingen kopen tweedehandsspullen uit financiële noodzaak

Bijna 2 op de 3 werknemers hebben stress voordat ze op vakantie kunnen vertrekken: hoe kan je dat verhelpen?

Twee op de drie werknemers hebben extra last van stress voordat ze op vakantie vertrekken. Dat blijkt uit onderzoek van Protime. In plaats van vrolijk af te tellen naar de jaarlijkse vakantie, krijgt deze 62% het benauwd van wat er allemaal nog moet gebeuren vóór ze de deur achter zich kunnen dichttrekken. Waar vakantie uiteraard bedoeld is om tot rust te komen, heeft de geplande werkpauze op hen een averechts effect. Behoor jij tot deze categorie stresskippen? Jobat.be legt uit wat je kan doen om overbodige stress de baas te blijven.

