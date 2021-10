Meer vacatures voor interimjobs maar wat zijn de voor-en nadelen van een tijdelijk contract?

JobatBen je dringend op zoek naar werk, biedt uitzendarbeid misschien een mooie oplossing. De vraag naar werkkrachten op interimbasis is ten opzichte van vorig jaar met 21 procent gestegen. Eind vorige maand stonden er nog 114.636 vacatures open op de site van VDAB. Wanneer is werken op interimbasis interessant? En wat zijn de grootste voor-en nadelen? Jobat.be vroeg het aan Joke Van Bommel, woordvoerder van VDAB: “interimjobs vind je in elke sector.”

Net als het aantal rechtstreekse vacatures van bedrijven op zoek naar vaste en tijdelijke medewerkers, stijgt ook het aandeel uitzendopdrachten. In september ontving VDAB maar liefst 104.081 nieuwe vacatures voor interimjobs. “Interimarbeid kan voor heel wat mensen interessant zijn”, gelooft Joke Van Bommel, woordvoerder van VDAB. “Een van de redenen is dat er heel veel jobmogelijkheden zijn in interimarbeid.” Van Bommel maakt wel een belangrijke kanttekening bij deze cijfers: “Vacatures voor uitzendopdrachten geven een vertekend beeld van de reële vraag op de arbeidsmarkt. Uitzendkantoren kunnen één vacature meermaals publiceren om hun zichtbaarheid te verhogen, of dezelfde vacature kan doorgegeven worden via meerdere uitzendbureaus waardoor er eveneens een dubbele telling kan gebeuren.”

Waaier aan jobs

Een ander voordeel dat Van Bommel aanhaalt is dat je via interimarbeid vaak heel snel kan starten in een nieuwe job. “Je vindt in elke sector interimjobs terug”, klinkt het. Wanneer we het tweejaarlijks rapport van Federgon erbij halen, dat zich baseert op een representatief onderzoek bij uitzendkrachten gevoerd in september 2019, zien we dat 63 procent uitzendkrachten aan de slag is in de dienstensector en 26 procent in de industrie. In die eerste sector is de handel met 26 procent het meest vertegenwoordigd, gevolgd door de horeca met 15 procent en logistiek/distributie met 12 procent. In de industrie vind je de meeste uitzendopdrachten terug in de voeding en tabak (24 procent), metaalnijverheid (14 procent) en farmaceutische sector (9 procent).

Opstap naar vast contract

Kijken we naar de motieven van uitzendarbeiders, merken we dat een meerderheid van 41 procent interimwerk ziet als springplank naar een vaste betrekking. “Uitzendarbeid kan een laagdrempelige opstap zijn naar een vaste tewerkstelling in een bedrijf”, bevestigt Joke Van Bommel. Vier op de tien van alle vaste werknemers is trouwens bij hun huidige werkgever gestart met een interimcontract, zo blijkt uit het jaarverslag 2018 van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Hoop jij van je interimcontract een vast contract te maken? Deze 10 tips helpen je daarbij.

Snel (bij)verdienen

Een opmerkelijke trend is dat steeds meer werknemers uitzendarbeid combineren met een andere inkomensbron, zoals een contract van onbepaalde duur of een pensioen. Eén op de drie uitzendkrachten hoopt dan ook vooral snel en flexibel een centje te kunnen bijverdienen via uitzendwerk, terwijl 13 procent het in de eerste plaats beschouwt als een manier om ervaring op te doen en een netwerk uit te bouwen. “Uitzendarbeid biedt de kans om verschillende banen uit te proberen en te ontdekken of een bepaalde job iets voor jou is of niet. Je kan proeven van de praktijk bij verschillende bedrijven”, vult Van Bommel aan.

Vooroordelen

Vier op de tien uitzendkrachten denkt dat hun loon lager ligt dan dat van hun collega’s die vast in dienst zijn, hoewel hun loonvoorwaarden in de praktijk gelijkgesteld zijn. Het is een taak van het uitzendbureau om hun interimmers correct te informeren en hen er bewust van te maken dat ze evenveel verdienen als een collega met een vast contract. Let wel op, het loon van een uitzendkracht wordt anders berekend dan dat van een vaste medewerker. Alles daarover lees je hier.

Ook kan het onthaal en de begeleiding van de nieuwe medewerker wat verschillen ten opzichte van de aanwerving van een medewerker met een vast contract. “In dat laatste geval werft de werkgever zelf iemand aan en investeert hij doorgaans ook meer tijd in de onboarding”, vertelt Van Bommel.

Weinig zekerheid

Tegenover de voordelen die uitzendkrachten genieten, zoals meer flexibiliteit en leerkansen, staat dat ze toch een stuk kwetsbaarder zijn dan werknemers met een vast contract. Het uitzendbureau kan op ieder moment beslissen dag- of weekcontracten niet meer te verlengen, en dit wordt dan niet beschouwd als ontslag. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen wanneer je langer dan zeven dagen ziek bent. Je bent zo minder goed beschermd en kan snel weer op straat staan. Dit maakt dat je meestal ook de eerste bent die mag vertrekken, wil het bedrijf terug afslanken. Daarnaast heb je minder doorgroeimogelijkheden. Krijg je uiteindelijk wel een vast contract aangeboden, zal je de anciënniteit die je hebt verworven tijdens je interimperiode niet altijd kunnen meenemen. En ook de boot van de extralegale voordelen missen interimmers wel eens. Zo heb je enkel recht op een eindejaarspremie wanneer je meer dan 65 dagen gewerkt hebt tussen 1 juli en 30 juni.

Ga je binnenkort aan de slag op interimbasis? In deze gids lees je wat er allemaal in je contract moet staan.

