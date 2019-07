Upgrade Estate Gesponsorde inhoud Meer uit je spaargeld halen? Deze 4 alternatieven brengen meer op als je ze slim aanpakt Aangeboden door Upgrade Estate

18 juli 2019

08u00 0 Geld In tijden van historisch lage spaarrente is de zoektocht naar een veilige investering met zeker rendement een grote uitdaging. Want hoe meer rendement je wil, hoe meer risico je er moet bijnemen. Deze alternatieven brengen meer op dan je spaarrekening en met de bijbehorende tips pak je het ook veilig aan.

1. Aandelen vs. aandelenfondsen

Iedereen weet dat je met aandelen op de beurs veel kan winnen. Maar een belegging op de beurs vraagt ook veel inspanning: je moet immers proactief reageren wanneer de koers van jouw aandeel begint te zakken. Dat zorgt niet alleen voor veel onrust, de kans is ook groot dat je jouw geïnvesteerde kapitaal gewoon verliest. Gelukkig bestaat er tegenwoordig zoiets als aandelenfondsen. Daarbij wordt je aandelenportefeuille gespreid, waardoor je minder risico loopt. Én je hoeft zelf niet alles dagelijks op te volgen. Het is een prima alternatief als je bereid bent om de samenstelling van je aandelenportefeuille uit handen te geven.



Tip: Ga op zoek naar aandelen met een hoger rendement, maar bepaal vooraf welke risico’s je daarvoor wil nemen.

2. Vastgoedinvestering

Tegenwoordig is vastgoed nog altijd een betrouwbare investering: het is tastbaar en levert een mooi rendement op. Al hangen er wel een paar voorwaarden aan vast. Je investering moet op een aantrekkelijke locatie liggen én je hebt kwalitatieve huurders nodig. Plus, je moet rekening houden met een intensieve follow-up, want er komt heel wat administratie en onderhoud kijken bij vastgoed. Vergeet ook de extra kosten bij de aankoop niet: de btw, notariskosten, registratierechten, ... Bereken dus goed hoeveel je wil investeren in jouw pand en hoeveel het netto zal opbrengen, nadat je alle kosten hebt afgetrokken.

Tip: Investeer in een transparante investeringsformule waarbij je niet geconfronteerd kan worden met onverwachte kosten.

3. Vastgoedbevaks

Vastgoedbe-wat? Een bevak is een beleggingsfonds met vast kapitaal en vastgoedbevaks zijn klassieke beleggingsfondsen die alleen investeren in vastgoed, vastgoedfondsen of vastgoedbeheerders. Het zijn beursgenoteerde aandelen die risico’s met zich meebrengen, maar een bevak is wel gediversifieerd en dus stabiel. Het nadeel is dat je niet mee beslist in welke projecten jouw centen worden geïnvesteerd en je zo geen goed zicht hebt op de kwaliteit van de gebouwen en het beheer ervan. Weet ook dat de opbrengsten van vastgoedbevaks onderhevig zijn aan een roerende voorheffing van 30%. Dat weegt uiteindelijk door op wat je netto overhoudt.

Tip: Hou altijd rekening met het belastingtarief op jouw opbrengsten.

4. De investeringsformule van Upgrade Estate (*)

De investeringsformule van Upgrade Estate combineert de voordelen van roerend en onroerend beleggen: ze laat je toe om via een aandelenformule in tastbare en beheerde vastgoedprojecten te investeren (denk bijvoorbeeld aan studentenkamers van Upkot). Alle huurgelden van die projecten worden telkens gecentraliseerd in één huurpot en je ontvangt een jaarlijks cashrendement op jouw geïnvesteerd kapitaal. Op die manier is er een minimale impact van een mogelijke, tijdelijke, leegstand. Eventueel kan je op termijn, bij een exit, een mogelijke meerwaarde realiseren en op die manier zorgen voor een extra rendement. Bovendien kan je de investering makkelijk doorverkopen of aan je (klein)kinderen schenken. Het jaarlijkse beoogde netto cashrendement bij Upgrade Estate bedraagt 2,2%, dat is twintig keer meer als de huidige rente op een spaarboekje.

Tip: Ga voor een formule die de voordelen van roerend en onroerend investeren combineert.

(*)Upgrade Estate ontwikkelt en beheert vastgoedprojecten voor studenten en young professionals op toplocaties in Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Brussel en Mons. Zij zijn vooral bekend met hun merken “Upkot” voor studentenhuisvesting en “Upliving” met appartementen voor young professionals.