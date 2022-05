Meer maaltijdcheques of een bedrijfswagen: kan je onderhandelen over meer extralegale voordelen?

JobatOnze lonen zijn in 2021 niet gestegen, dat blijkt uit het Salariskompas. Wel krijgen werknemers steeds meer extralegale voordelen. Dat is weinig verrassend, omdat dit zowel voor werkgever als werknemer interessant kan zijn. Welke extralegale voordelen duiken daarbij het vaakst op? En zijn ze voor iedereen in het bedrijf gelijk? Jobat.be gaat dieper op deze vragen in.

Extralegale voordelen zitten in de lift. Dat maakt het Salariskompas duidelijk. Naar de reden is het niet ver zoeken. Extralegale voordelen zijn interessanter dan de klassieke brutoloonsverhoging omdat je als medewerker netto meer overhoudt. Maar ook werkgevers halen er hun voordeel uit, aangezien ze niet op alle extralegale voordelen sociale zekerheidsbijdragen en belastingen moeten betalen.

Bedrijfsfiets in opmars

Afhankelijk van het bedrijf waar je werkt en de functie die je er uitoefent, zijn er diverse mogelijkheden. Het populairst blijven de maaltijdcheques, maar dat is lang niet het enige ingeburgerde extralegale voordeel. Er zijn bijvoorbeeld ook de vergoeding voor woon-werkverkeer, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen, tankwagen, gsm, laptop, tablet en ecocheques.

“Eén specifiek voordeel is duidelijk aan een fikse opmars bezig”, zegt Karolien Van Herpe van hr-bedrijf Acerta, “en dat is de bedrijfsfiets. We merken dat veel werkgevers met die tool aan de slag gaan. Zeker met een elektrische fiets vergroot je de afstand waarop werknemers met de fiets naar het werk kunnen komen.”

Onderhandelbaar?

Extralegale voordelen zijn als werknemer dus interessant. Maar kan je er ook over onderhandelen? “Dat hangt af van de situatie en het bedrijf”, legt Van Herpe uit. “Je kan als werkgever niet voor elk extralegaal voordeel op individuele basis beslissen of je een werknemer al dan niet maaltijdcheques geeft. Bij maaltijdcheques en verzekeringen, bijvoorbeeld, moet je als werkgever iedereen gelijk behandelen: het is iedereen of niemand. Als werknemer kan je daar dan ook niet over onderhandelen. Aan je baas vragen om meer maaltijdcheques te krijgen dan een collega, is geen mogelijkheid.”

Voor zaken zoals een bedrijfswagen of -fiets, tankkaart en IT-benodigdheden zoals een gsm of tablet is er meer marge. “Maar binnen het hr-beleid wordt dat in principe weinig gedaan”, zegt Karolien Van Herpe. “Daar ga je in de eerste plaats kijken naar de professionele nood. Kan het juridisch om een individuele werknemer een bepaald extralegaal voordeel te geven? Ja. Is het een vaak toegepast principe? Neen, dat niet. In realiteit is het vooral functiegebonden.”

Dat betekent evenwel niet dat er geen enkele mogelijkheid bestaat. “Denk aan de bedrijfsfiets waarover we daarnet spraken. Ik kan me voorstellen dat je als werkgever niet weigerachtig staat tegenover de vraag als dat een nieuwe medewerker over de streep kan trekken. Zeker als die net iets verder van het bedrijf woont”, besluit Karolien Van Herpe.

