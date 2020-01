Meer hypothecaire kredieten, en toch minder wanbetalers HAA

22 januari 2020

16u38

Het aantal mensen in ons land dat zijn lening niet kan aflossen, is het afgelopen jaar opnieuw gedaald, al voor het derde jaar op rij. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

Eind 2019 waren er 336.691 kredietnemers met een betalingsachterstand, ofwel 5,1 procent minder dan het jaar voordien. Het aantal wanbetalingen (488.771) daalde zelfs met 6,3 procent.

De daling is opmerkelijk want de Belg steekt zich steeds dieper in de schulden. Het voorbije jaar werden er 3,8 procent meer nieuwe kredieten toegekend, met vooral een sterke stijging van het aantal hypothecaire kredieten (+29,8 procent).



Het totaal achterstallig bedrag daalde in 2019 met 5,3 procent tot 2,7 miljard euro. Het gemiddeld achterstallig bedrag per persoon bedraagt 11.416 euro, al is het in twee derde van de gevallen beperkt tot minder dan 5.000 euro. Met name de achterstallen bij hypothecaire kredieten doen het gemiddeld bedrag fors oplopen.

De cijfers zijn afkomstig uit het jaaroverzicht van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank, dat nauwkeurig de gegevens van verstrekte kredieten en betaalproblemen in België bijhoudt.

Uit het jaaroverzicht blijkt voorts nog dat bij de Centrale eind vorig jaar 83.374 personen geregistreerd stonden met een lopende collectieve schuldenregeling. Dat zijn er 6,4 procent minder op jaarbasis. Het aantal nieuwe dossiers blijft stabiel.