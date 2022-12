“Meer dan de helft van je bruto eindejaarspremie stroomt naar de staatskas”: hoeveel mag jij dit jaar verwachten? En wanneer?

Jobat Maaltijd­che­ques, gsm of bedrijfswa­gen: kan je onderhande­len over extralega­le voordelen?

Onze lonen zijn in 2021 niet gestegen, zo bleek uit het Salariskompas. Wel krijgen werknemers steeds meer extralegale voordelen. Dat is weinig verrassend, omdat dit zowel voor werkgever als werknemer interessant kan zijn. Welke extralegale voordelen duiken daarbij het vaakst op? En zijn ze voor iedereen in het bedrijf gelijk? Jobat.be gaat dieper op deze vragen in.

16 oktober