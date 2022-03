Meer dan de helft van Belgen heeft nog een vaste lijn: zoveel kan je besparen door die buiten te gooien

54 procent van de Belgische huishoudens beschikt volgens de laatste cijfers van StatBel nog steeds over een vaste telefoonlijn. In 2012 was dat nog 61 procent. Het aantal daalt dus, maar niet spectaculair. En dat is opvallend, aangezien we steeds minder bellen met de vaste lijn: van 212 minuten per aansluiting per maand in 2012 naar nauwelijks de helft in 2019. Alleen zit de vaste lijn quasi altijd verpakt in een bundel, waardoor je er automatisch voor betaalt, of je die vaste lijn nu gebruikt of niet. En dat terwijl veel huishoudens wellicht niet eens meer een vast toestel in huis hebben.