“Meer dan 6 op de 10 mensen hebben wel eens spijt van een koopje”: Mag je producten terugsturen tijdens de solden?

Volgens een Amerikaans onderzoek, dat werd uitgevoerd na Black Friday, heeft 64 procent van de volwassenen wel eens spijt van een aankoop. Daarbij staan kleding en schoenen onbetwist op nummer 1, gevolgd door elektronica en voeding. Heel vervelend natuurlijk, maar kan je die producten ook retourneren? Laura Clays van Testaankoop legt uit wat je opties zijn.

Ik heb een product gekocht, maar heb er spijt van. Mag ik het item terugbrengen?

“Dat hangt er vanaf of je het in een fysieke of digitale winkel hebt gekocht. Gaat het om een fysieke winkel? Dan is de verkoper wettelijk gezien niet verplicht om het product terug te nemen. Als de verkoper dat wel doet, gaat het puur om een ‘commercieel’ gebaar. Een soort gunst voor de klant dus. Je kan dit makkelijk controleren door op het kassaticket te kijken. Als je het effectief kan retourneren, zal je zoiets als “terugbrengen binnen 8 dagen” op het ticket lezen. Maar opgelet: de verkoper kan enkele voorwaarden stellen voor de staat waarin het artikel moet verkeren. De winkel heeft bijvoorbeeld het recht om te eisen dat het “in de oorspronkelijke verpakking” moet zitten of “niet gedragen” werd indien het om een kledingstuk gaat.”

En wat met online winkels?

“Bij onlineaankopen kan je het product in de overgrote meerderheid van de gevallen binnen de 14 dagen retourneren, én je geld terugkrijgen. Een reden is daarbij niet nodig. We noemen dat het herroepingsrecht. Wel belangrijk om te weten: er zijn ook situaties waarbij dat recht vervalt. Denk bijvoorbeeld aan de boeking van een hotelkamer, een etentje in een restaurant, een vrijetijdsbesteding (bv. optreden) of vervoer zoals vliegtickets. Ook een dvd, cd, videocassette of software waarvan je de verzegeling hebt verbroken, kan je niet meer terugbrengen. Hetzelfde voor gepersonaliseerde producten zoals een fotoboek.”

Ik heb kleding gekocht, maar de maat is niet goed. Kan ik het item retourneren?

“Zoals eerder gezegd, kan een fysieke winkel zelf bepalen of je het kledingstuk kan terugbrengen en of je je geld terugkrijgt. Je zal dus vooral je kassaticket moeten checken. Gaat het echt om een productiefout? Dan kan je wel rekenen op de wettelijke garantie, die ook in de soldenperiode geldt. De verkoper moet het item in dat geval herstellen of vervangen. Als dat niet mogelijk is, krijg je je geld terug. Gaat het om een online winkel? Dan kan je het item, zonder reden, binnen de 14 dagen retourneren.”

Is iets retourneren altijd gratis?

De meeste webshops zorgen ervoor dat je hun producten gratis kan terugsturen. Maar iedere online winkel heeft wettelijk gezien ook de mogelijkheid om het terugsturen betalend te maken. Iets retourneren is dus niet in alle gevallen gratis. Als het gaat om een fysieke winkel, breng je het product dus het beste zelf terug.”

