Meer dan 6.000 euro kwijt door fouten in vooraf ingevulde belastingaangifte: expert zegt wat je zeker moet controleren

Merit Capital speelt vergunning als beursven­noot­schap kwijt

Het beurshuis Merit Capital is zijn vergunning om beleggingsdiensten aan te bieden in ons land kwijtgespeeld. De Nationale Bank trok ze in omdat de instelling niet tijdig een stevige overnemer vond. Een spoedprocedure van de Merit-top en van de aandeelhouders van het beurshuis bij de Raad van State om de intrekking ongedaan te laten maken, leverde uiteindelijk niets uit. Er moet nu een oplossing worden gezocht voor de zowat 3.500 klanten van het bedrijf.

26 april