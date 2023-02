Meer dan 4 euro verschil voor Axe bodyspray en bijna 1 euro voor een fles Cola: zoveel verschillen de supermarktprijzen in onze buurlanden

MIJN GELD Winkelkar in 1 jaar 20 procent duurder, sommige prijzen meer dan de helft gestegen: “Maar één product is een beetje in prijs gedaald”

De prijzen in de supermarkt blijven nog stijgen. Een winkelkar was in december gemiddeld bijna 20 procent duurder tegenover een jaar eerder, zo heeft Testaankoop berekend. Dat spreekt over “de hoogste inflatie in de supermarkt ooit”. “Op korte termijn zullen de prijzen sowieso nóg stijgen”, weet retailexpert Stefan Van Rompaey. Al acht hij later dit jaar ook het ondenkbare mogelijk: prijsdalingen.