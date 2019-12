Meer dan 200 ‘geldezels' gearresteerd bij grootscheepse operatie tegen witwaspraktijken AW

04 december 2019

13u50

Bron: Belga 0 Geld Gerechtelijke autoriteiten uit 31 landen, waaronder België, hebben de afgelopen drie maanden 228 mensen opgepakt die via zogenaamde "money mules" of "geldezels" crimineel geld witwasten. Dat meldt Europol.

Een geldezel is iemand die zijn bankkaart en/of bankrekening uitleent in ruil voor geld. Criminelen maken hiervan gebruik om gestolen geld (gestolen via phishing, red.) door te sluizen of cash af te halen en op die manier wit te wassen.



De arrestaties kaderen in de European Money Mule Action (EMMA 5), een jaarlijkse wereldwijde actie van politie en gerecht om de witwasoperaties aan te pakken.

Europol, Eurojust en de Europese Bankenfederatie identificeerden 3.833 "geldezels" en 386 mensen die de transacties organiseerden. Meer dan 650 personen hielpen mee om 7.520 frauduleuze transacties aan te geven, waarmee verhinderd werd dat in totaal 12,9 miljoen euro verloren ging, zo klinkt het.