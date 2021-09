“Meer dan 200.000 woningen of bouwkavels in Vlaanderen liggen in overstromingsgevoelig gebied”: hoe kan je je huis het best verzekeren tegen natuurrampen?

Economi­sche groei in tweede kwartaal nog hoger dan verwacht: +1,7 procent

30 augustus De Belgische economie is in het tweede kwartaal gegroeid met 1,7 procent, zo blijkt uit de jongste berekeningen van de Nationale Bank. De groei ligt daarmee nog hoger dan verwacht: bij de ‘flashraming’ in juli was sprake van een economische groei in het tweede kwartaal met 1,4 procent.