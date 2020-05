Meer dan 20 miljoen Amerikaanse jobs verloren in april, werkloosheid schiet omhoog naar hoogste niveau in ruim 80 jaar

TT

08 mei 2020

14u49

Bron: ANP, Belga, Reuters 0 Geld Er zijn in de afgelopen maand april 20,5 miljoen jobs verloren gegaan op de Amerikaanse arbeidsmarkt, de grootste terugval sinds de Grote Depressie van begin jaren 30 vorige eeuw. 14,7 procent van de Amerikanen is nu werkloos, waarmee het record van na de Tweede Wereldoorlog, 10,8 procent in november 1982, verpulverd is. Dat maakte de Amerikaanse regering vandaag bekend.

Het coronavirus eist in de VS niet alleen een menselijk bijzonder zware tol, ook de economie krijgt stevige klappen. Dat bleek de afgelopen weken al uit de kwartaalresultaten van de bedrijven, nu tonen ook de economische cijfers van de maand april aan hoe ernstig de situatie is. De werkloosheid bedroeg in maart in de VS slechts 4,4 procent, maar schiet nu omhoog naar 14,7 procent, een ongeziene stijging als gevolg van de pandemie en de lockdowns die verschillende staten aan hun bevolking hebben opgelegd.

Het ministerie van Werk maakte verder bekend dat vorige maand 20,5 miljoen arbeidsplaatsen verloren gingen in ‘s werelds grootste economie, wat eveneens het grootste banenverlies in de VS sinds de Grote Depressie is. Economen rekenden in afwachting van het nieuwe banenrapport wel al op 22 miljoen verloren arbeidsplaatsen en een werkloosheid van 16 procent.

Door de crisis zijn veel bedrijven in de VS gesloten en wordt personeel massaal op straat gezet. Gisteren werd nog bekend dat in de afgelopen weken al meer dan 30 miljoen Amerikanen een uitkering hebben aangevraagd. De Amerikaanse overheid heeft enorme steunpakketten aangekondigd om de crisis het hoofd te bieden.