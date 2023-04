Meer dan 13.000 Belgen maakten al erfovereenkomst op: “Duidelijke voordelen vergeleken met een testament”

Jobat Van bruto naar netto: dit gaat er allemaal van je loon af voor het op je rekening verschijnt

Wie zijn of haar loonbrief onder de loep neemt, ziet in eerste instantie een mooi bedrag staan. Groot is echter de teleurstelling als je ogen iets verder naar beneden glijden. Wat onderaan je loonstrookje als nettoloon rest - en dus op je rekening belandt - is een pak minder. Jobat.be schetst welke factoren dit verschil veroorzaken.