Meer dan 10.000 Thomas Cook-reizigers kregen geld al terug

03 februari 2020

14u38

Bron: Belga 0 Binnenland Het Garantiefonds Reizen heeft de voorbije twee maanden ongeveer een kwart van de terugbetalingsdossiers na het faillissement van touroperator Thomas Cook verwerkt. Er werd al zowat 8 miljoen euro terugbetaald aan 11.000 reizigers, zegt directeur Mark De Vriendt.

Thomas Cook in België werd eind september failliet verklaard, nadat de gelijknamige Britse moedermaatschappij eerder bankroet ging. Daarop werd het Garantiefonds Reizen, opgericht en gefinancierd door de reissector, ingeschakeld om eerst de circa 13.000 gestrande reizigers naar huis te brengen en dan om diegenen die door het faillissement hun reisplannen in het water zagen vallen, terug te betalen.

20.000 dossiers

Eind november kon het fonds de eerste reizigers terugbetalen. Sindsdien werden ongeveer 5.000 van de verwachte 20.000 dossiers verwerkt, goed voor 8 miljoen euro die werd terugbetaald aan 11.000 reizigers. "De meeste grote dossiers, van mensen die hun reis al volledig hadden betaald, zijn ongeveer afgewerkt", aldus Mark De Vriendt. "Nu zijn we bezig met kleinere bedragen, bijvoorbeeld van voorschotten die al betaald waren.”



Het Garantiefonds Reizen verwacht nog altijd dat tegen mei het overgrote deel van de claims van getroffen reizigers afgehandeld zal zijn.

Financiële bescherming

Het faillissement van Thomas Cook lijkt reizigers ook bewuster te hebben gemaakt van het belang van financiële bescherming voor hun reizen, zo blijkt uit een rondvraag naar de reisintenties van de Belgen. Tijdens de zomer gaf 63 procent van de respondenten aan financiële bescherming belangrijk te vinden, in november (dus na het faillissement van Thomas Cook) was dat 74 procent. Het gaat echter wel enkel om de intentie, want uiteindelijk blijkt maar 30 procent van de reizigers met dergelijke bescherming te boeken (met name door met een reisorganisator te werken).