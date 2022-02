Meer dan 1.000 ongevallen met een e-step vorig jaar: deze verzekeringen dekken je in

Spaargids.be Kopers van een woning betalen steeds meer uit eigen zak

Mensen die een lening afsluiten voor het kopen of bouwen van een woning betalen een steeds groter deel van de kostprijs uit eigen zak. Bij marktleider BNP Paribas Forts, toch goed voor een kwart van alle hypotheekleningen in ons land, werd in 2021 gemiddeld nog 73 procent van de waarde van een pand geleend, tegenover 74 procent in 2020. Voor jongeren tot 30 jaar was dat nog meer uitgesproken. Zij leenden gemiddeld 82 procent in plaats van 86 procent van de waarde van hun pand. Spaargids.be selecteerde de opvallendste cijfers.

18 februari