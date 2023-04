Meer belastingcontroles voor influencers op komst? Expert waarschuwt: “Ook op producten die je ongewenst krijgt, moet je belasting betalen”

Belasting­in­kom­sten stijgen naar hoogste peil in 5 jaar tijd. Fiscaal expert: “We moeten ook kijken naar wat we terugkrij­gen voor de hoge belasting­druk”

De belastinginkomsten van de Belgische staat stijgen volgend jaar naar 44,2 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Waarom stijgt de belastingdruk in ons land? Is dat uitzonderlijk? En gaan we dit ook voelen in onze portefeuille? Fiscaal expert Michel Maus: “Werknemers die door de indexering een hoger loon ontvangen, zullen méér belasting moeten betalen.”