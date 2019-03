Mediahuis wil mogelijk 82 jobs schrappen HAA kg

26 maart 2019

17u08

Bron: Belga 0 Geld Bij Mediahuis, uitgever van De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg, verdwijnen door het transformatie- en optimalisatieplan mogelijk 82 voltijdse banen (VTE's). Dat heeft het bedrijf vandaag zelf bekendgemaakt. Voorts vestigt De Standaard zich in het centrum van Brussel.

Mediahuis wil de dalende rentabiliteit van de Belgische nieuwsactiviteiten opnieuw op peil brengen, klinkt het. Het bedrijf maakt daarbij gewag van een dalende advertentiemarkt, aanzienlijke stijging van de papierprijzen en personeelskosten die op de cijfers wegen. Anderzijds is de stijgende digitale krantenverkoop ontoereikend om de daling van de printmarkt op te vangen.



Daarom wil Mediahuis een versnelde evolutie naar een “digital first, klantgedreven en efficiëntere organisatie” doorvoeren. Het mediabedrijf wil dus versneld transformeren en digitaliseren. De besparingen en maatregelen kunnen leiden tot het schrappen van 82 voltijdse banen.



“Deze zouden zich voornamelijk binnen het domein van de administratieve, commerciële en ondersteunende diensten situeren. Het is hierbij de intentie om het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken”, klinkt het in het persbericht.

Betere efficiëntie

De maatregelen komen niet als een verrassing aan. Bij de voorstelling van de jaarcijfers klonk het reeds dat Mediahuis werkt aan een plan voor een betere efficiëntie van de Belgische printactiviteiten.



CEO Gert Ysebaert wil met de versnelde doorvoering van de plannen het hele proces - van de redacties over de advertenties tot de lezers - efficiënter inrichten, bijvoorbeeld door optimalisering en automatisering. Het bedrijf wil volop investeren in de digitalisering en een kwalitatieve papieren krant aanbieden.



“Als we de twee tegelijk willen doen, moeten we ons intern anders organiseren”, zegt hij daarover. Digitale services komen zo op de eerste plaats en de papieren krant volgt in tweede instantie. “Vandaag keren we het dus om”, aldus Ysebaert. “Bij de redacties is dat al volop bezig”, klinkt het. Dit plan is niet de start, maar de versnelling ervan.”

Brussel

Eind 2020 zal de redactie van De Standaard verhuizen van Groot-Bijgaarden naar het centrum van Brussel, vlak bij het Centraal Station. Alle andere activiteiten die nu nog in Groot-Bijgaarden zitten, verhuizen naar het hoofdkwartier in Antwerpen. Het gaat om diensten die voor de groep werken, bijvoorbeeld de advertentieverkoop, een deel van de servicesafdeling en een deel van de IT-afdeling.

“De journalistieke functies gaan naar het centrum van Brussel.” De Standaard kiest zo resoluut voor een plaats in het politieke hart van België en Europa, aldus de CEO.

Mediahuis wil ook “maximaal gebruikmaken van de schaal van de Belgisch-Nederlandse groep”. Dit gaat over alles wat het technische betreft, verduidelijkt de CEO. Het personeel werd vandaag op de hoogte gebracht, waarna het sociaal overleg met de vakbonden opgestart werd.

“Omvang is verrassend”

Dat er een besparingsplan op komst was, hadden de vakbonden bij Mediahuis wel zien aankomen. Maar het aantal banen dat op de helling staat, is wel verrassend, klinkt het bij christelijke bediendebond LBC. “Dat aantal heeft ons doen schrikken. Dat de omvang zo groot ging zijn, is een verrassing”, zegt secretaris Elke Gelens van LBC.



Volgens LBC en socialistische bediendebond BBTK staat overmorgen een eerste vergadering gepland om de praktische kant van de onderhandelingen vast te leggen. Volgende week staan dan bijzondere ondernemingsraden op de agenda. De vakbonden gaan voor een maximaal behoud van de tewerkstelling enerzijds en goede voorwaarden voor het sociaal plan anderzijds.

Voorlopig geen vakbondsacties

De directie wil zoveel mogelijk naakte ontslagen vermijden, zegt Gelens nog. En de vakbonden willen het aantal bedreigde banen ook zoveel mogelijk beperken, bijvoorbeeld door in te zetten op opleidingen en omscholing. “Een exitscenario (van een personeelslid, nvdr) kan pas in de allerlaatste fase van een heel traject.” LBC vraagt ook garanties en een minimale zekerheid naar de toekomst toe.

Acties zijn vandaag niet aan de orde. “We zullen op het gepaste moment acties ondernemen indien blijkt dat het nodig is”, zegt Gelens. “We geven kansen aan het overleg”, voegt Meirte toe. “We moeten eerst in een goede sfeer trachten tot iets te komen. Het getal moet zoveel mogelijk naar beneden.”