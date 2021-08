Medeoprichter Larry Page van Google krijgt verblijfsvergunning in Nieuw-Zeeland

Larry Page, de medeoprichter van Google en een van de rijkste mensen op aarde, heeft een verblijfsvergunning gekregen in Nieuw-Zeeland. Hij maakte gebruik van een regeling voor vermogende investeerders, bevestigt de immigratiedienst van het land, Immigration New Zealand.

Het investeerdersvisum van Page vereist dat hij in drie jaar tijd minstens 10 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (bijna 6 miljoen euro) moet kunnen investeren in het land. Dat zou voor de multimiljardair geen probleem moeten zijn. Page heeft volgens de Bloomberg Billionaires Index een vermogen van omgerekend bijna 104 miljard euro.

Lees ook PREMIUM Allerrijksten nog rijker dan vóór corona, armsten nog armer

De immigratiedienst bevestigt zaterdag dat Page al in november vroeg om een verblijfsvergunning. Hij was toen niet in het land en daardoor kon zijn aanvraag in eerste instantie niet worden verwerkt. Page zou tijdens de pandemie met zijn gezin in de eilandstaat Fiji hebben gezeten. Nieuw-Zeeland kreeg naar verluidt op 11 januari het verzoek om het kind van de multimiljardair toe te laten om een medische behandeling te ondergaan.

Gesloten grenzen

Page en zijn kind arriveerden volgens nieuwssite Stuff een dag later met een luchtambulance in Nieuw-Zeeland. Daar ging de miljardair in quarantaine in een hotel en werd zijn kind opgenomen in het ziekenhuis. Toen de medeoprichter van Google eenmaal in Nieuw-Zeeland was, kon de immigratiedienst alsnog zijn visumaanvraag goedkeuren.

De komst van Page leidde in Nieuw-Zeeland nog tot vragen in het parlement. Parlementariërs wilden weten hoe het mogelijk was dat de miljardair werd toegelaten terwijl de grenzen grotendeels zijn gesloten vanwege de pandemie. Minister van Volksgezondheid Andrew Little zei dat sprake was van een medisch noodgeval en beklemtoonde dat alle regels zijn gevolgd.