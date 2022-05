McDonald's vertrekt helemaal uit Rusland, restaurants worden verkocht

Na meer dan drie decennia in Rusland verkoopt fastfoodketen McDonald’s zijn Russische activiteiten om zo het land volledig te verlaten. De fastfoodketen had zijn 850 vestigingen in Rusland eerder al gesloten.

“De humanitaire crisis die is ontstaan door de oorlog in Oekraïne en het daaropvolgende onzekere klimaat, heeft McDonald’s ertoe doen besluiten dat het voortzetten van onze zaken in Rusland niet langer houdbaar is”, dat zegt de keten in een persbericht.

Onder toenemende druk van werknemers en consumenten hebben veel merken en restaurantketens hun activiteiten in Rusland gedeeltelijk of volledig stopgezet sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar weinigen zijn helemaal vertrokken vanwege zorgen over het welzijn van de werknemers en de moeilijkheden om na een vertrek weer terug te keren. McDonald’s zei in maart dat het zijn activiteiten in Rusland tijdelijk zou stopzetten, net als verschillende andere ketens, waaronder Starbucks en KFC. Nu heeft de fastfoodgigant er toch voor gekozen om hun hele Russische luik te sluiten.

“Sommigen zullen misschien zeggen dat het toegang verlenen tot voedsel en het in dienst houden van tienduizenden gewone burgers zeker het juiste is om te doen. Maar het is onmogelijk om de humanitaire crisis in Oekraïne te negeren”, vertelt Chris Kempczinski, baas van McDonald’s.

McDonald’s is van plan zijn bedrijf te verkopen aan een lokale koper. Het zal deze restaurants “ontbogen”, wat betekent dat ze niet langer de naam, het logo of de branding van McDonald’s zullen gebruiken. McDonald’s zei in een verklaring dat het “prioriteiten heeft om ervoor te zorgen dat de werknemers van McDonald’s in Rusland betaald blijven tot de transactie is afgerond en dat de werknemers in de toekomst werk hebben bij een potentiële koper”.

“Opwindende mijlpaal”

De stap heeft een grote symbolische waarde. McDonald’s opende meer dan dertig jaar geleden in de nadagen van de Sovjet-Unie voor het eerst de deuren in het land. Toen stonden er lange rijen met Russen die op dat moment voor het eerst de kans kregen om de burgers en friet van het westerse bedrijf uit te proberen.

“In de geschiedenis van McDonald’s was het een van onze meest trotse en opwindende mijlpalen”, schreef Kempczinski. “Na bijna een halve eeuw van vijandigheid door de Koude Oorlog, zagen mensen de gouden bogen boven het Poesjkinplein, het begin van een nieuw tijdperk.”