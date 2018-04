McDonald's doet goede zaken dankzij ontbijtdeals FT

30 april 2018

15u36

Bron: ANP 0

McDonald's heeft het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan. De fastfoodketen profiteerde onder meer van de introductie van goedkope ontbijtmenu's en bezorgdiensten in zijn thuismarkt. De opbrengsten zakten weliswaar van 5,7 miljard tot 5,1 miljard dollar (of 4,1 miljard euro), maar dat had vooral te maken met het afstoten van restaurants aan franchisehouders. Als alleen wordt gekeken naar restaurants die een jaar eerder ook open waren, dan steeg de omzet juist met 5,5 procent. Dat was meer dan waar analisten gemiddeld op hadden gerekend. Onder de streep hield McDonald's een kleine 1,4 miljard dollar over. Dat was een jaar eerder 1,2 miljard dollar.