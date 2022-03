Mazoutprijzen blijven stijgen: wat mogen we nog verwachten en wat zijn je rechten als consument?

De prijs voor stookolie is vandaag nog maar eens gestegen. Voor bestellingen van meer dan 2.000 liter stijgt de maximumprijs met 13,04 eurocent tot 1,1562 euro per liter. “Bovendien wordt de prijs bepaald bij levering, en in die tijd kan de mazout al een heel pak duurder zijn”, zegt Dominique Van Wassenhove uit Wespelaar, die al jaren op mazout verwarmt. We klopten bij haar aan en laten twee al even bezorgde leveranciers aan het woord over de prijsbepaling van stookolie.