Maximumprijs van diesel stijgt morgen weer tot boven 2 euro

OPEC+ gaat olieproduc­tie waarschijn­lijk fors verlagen

De grote olieproducerende landen verenigd in de alliantie OPEC+ komen vandaag bijeen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen om te vergaderen over de productie. De verwachting is dat de OPEC+, geleid door Saoedi-Arabië en Rusland, de productie in november flink gaat verlagen om zo de olieprijzen te stutten. Mogelijk gaat het om een productieverlaging met meer dan een miljoen vaten (van 159 liter) per dag.

8:44