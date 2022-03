Maximumprijs benzine nadert 2 euro per liter, ook stookolie naar nieuw record

Stookolie, brandstof en gas nooit zo duur: “Zo betaalt Europa de oorlog”

Met een oorlog in Europa worden we dezer dagen werkelijk met recordprijzen om de oren geslagen. De maximumprijs voor stookolie doorbreekt vandaag voor het eerst de 1 euro-grens, aan de pomp wordt de 2 euro literprijs onafwendbaar. Moeten we met een ongezien piekende groothandelsprijs voor gas opnieuw het ergste voor de energiefactuur vrezen? En o ja, ook het tarwe voor ons dagelijkse brood was nog nooit zo duurder. Zicht op verbetering is er niet meteen. “Dit is de manier waarop Europa de oorlog betaalt.”

3 maart