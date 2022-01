Maximaal 250.000 euro op spaarboekje: BNP Paribas Fortis zet limiet op wat klanten kunnen sparen

Zaventem Bijna 9,4 miljoen passagiers op Brussels Airport in 2021: daling van 64 procent in vergelij­king met recordjaar 2019

Brussels Airport heeft vorig jaar bijna 9,4 miljoen reizigers over de vloer gekregen. Dat is 39 procent meer dan het jaar voordien - toen 6,7 miljoen passagiers - maar wel 64 procent lager dan in het record- en coronavrije jaar 2019. De cargoafdeling noteerde vorig jaar dan wel weer recordcijfers, mede door het transport van de coronavaccins.

13 januari