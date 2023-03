Maud (24) is de enige vrouw in haar bouwteam: “Ik haal hier meer voldoening uit dan uit mijn opleiding verpleegkunde”

JobatEr werken vandaag 4 procent meer vrouwen in de bouwsector dan een jaar geleden, zo blijkt uit de recentste cijfers van de Bouwunie. Toch mag dat aantal nog heel wat hoger, in de strijd tegen het hoge tekort aan handen in de bouw: maar liefst 1 op 5 knelpuntberoepen komt namelijk uit deze sector. Maud (24) heeft zich de stap van hogere studies naar een baan in de bouw nog geen seconde beklaagd. Jobat.be ging met haar in gesprek.

Een serieuze switch

Maud Verhamme uit Dentergem heeft er een vrij uniek parcours opzitten. Zo was ze voor haar opstart in de bouwsector nog volop bezig met een opleiding tot verpleegkundige. “De liefde voor de bouw kwam er door mee te helpen bij vrienden die hun huis aan het verbouwen waren.”

“Afgelopen september kwam ik met het bedrijf Ecopuur en de bouwsector in contact. Er was meteen een fijne klik. Ik werkte de VDAB-opleiding HVAC-systemen af om algemene technische en sanitaire kennis op te doen. Vervolgens mocht ik stage doen en sinds december werk ik er met een vast contract. Het is allemaal vrij snel gegaan”, glimlacht ze.



Verwarming in alle vormen en maten

Maud werkt in het team ventilatie als technicus industriële installaties, één van de top tien knelpuntberoepen in ons land. “Ik hou me momenteel vooral bezig met alles wat met verwarming te maken heeft. Ik installeer warmtepompen, cv-ketels, aircosystemen, radiatoren en vloerverwarming. We werken heel veel rond duurzame energie en dat vind ik zelf een belangrijk thema.”

“Ik haal hier meer voldoening uit dan uit mijn opleiding verpleegkunde. Ik heb het me dan ook nog niet beklaagd dat ik daarmee ben gestopt. In mijn job kan ik voortdurend taken afwerken en ik werk vaak buiten. Daar haal ik heel veel energie uit.”



Eén op 100 is vrouw

Volgens cijfers van de Bouwunie zijn er steeds meer vrouwelijke arbeiders actief in de bouwsector, maar het aantal maakt nog altijd slechts 1 procent uit van de totale hoeveelheid bouwarbeiders. Maud is zelf de enige vrouwelijke technieker in het Ecopuur-team.

Onterecht, vindt ze zelf. “Deze job is niet per se meer weggelegd voor een man dan voor een vrouw. Deze stiel moet gewoon een beetje in je zitten. Ik ben samen met een jongen opgestart en wij worden volledig gelijkwaardig behandeld. De groep collega’s is één grote vriendenbende. Als ik op een werf aankom, kijken mensen wel eens op dat mijn ploegbaas een vrouw heeft meegebracht. (lacht) Mensen zijn verrast, maar wel steeds positief. Iedereen beseft dat er veel goede en enthousiaste mensen nodig zijn in de bouwsector. Die reacties zijn vooral leuk en grappig.”



Een mooi nettoloon

“Je moet vooral wat handig en graag actief bezig zijn. Ik zie mezelf niet in een bureaujob. Vrouwen die zich hierin herkennen, kan ik deze job alleen maar aanraden. De bouw lijkt misschien een mannenwereld, maar je wordt ook als vrouw met open armen ontvangen. Er is heel wat werkzekerheid en net daarom heb ik snel een vast contract gekregen.”

“Je krijgt ook veel vrijheid om je job te doen. Er staat niet voortdurend een baas over je schouders mee te kijken. De ploegbaas geeft de richtlijnen en het takenpakket mee, maar je kan je dag zelf grotendeels invullen. Het loon verloopt correct via barema’s en is heel aantrekkelijk. Ik verdien momenteel ongeveer 2.300 euro netto en daar ben ik heel tevreden over.”

“Of er minpunten zijn? In de winter kan het wel koud zijn om te werken en dan moet je je warm kleden, maar dat geraak je snel gewoon. Sommige dagen kunnen ook wat langer zijn dan andere, als we bijvoorbeeld op een vrij verre werf zitten. Maar dat gebeurt ook niet zo heel vaak. Eigenlijk zie ik zelf alleen maar voordelen aan deze job”, besluit ze.



Volledig scherm “We werken heel veel rond duurzame energie en dat vind ik zelf een belangrijk thema”, vertelt Maud. © Ecopuur

