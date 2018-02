Marshalleilanden willen eigen cryptomunt uitbrengen avh

28 februari 2018

16u45

Bron: ANP 2 Geld Vroeger gaven kleine landen enorme hoeveelheden postzegels uit om geld te verdienen aan verzamelaars. Nu zijn het virtuele munten. Onlangs lanceerde Venezuela, olierijk maar in grote nood, de petro. De Marshalleilanden willen binnenkort ook zo'n munt uitbrengen, de Sovereign.

De Marshalleilanden liggen in de Grote Oceaan, ongeveer halverwege Australië en Hawaï. Op meer dan 1.100 koraaleilanden en -eilandjes wonen in totaal zo'n 70.000 mensen. Het land heeft nauwelijks grondstoffen en verdient vooral geld aan vrachtschepen die onder de vlag van de Marshalleilanden mogen varen.

De opbrengsten van de nieuwe munt moeten onder meer helpen bij het betalen van gezondheidszorg, zei een minister tegen persbureau Bloomberg. De inwoners hebben nog altijd veel last van de tientallen kernproeven die de Verenigde Staten er tussen 1946 en 1962 uitvoerden. Zo komt er relatief veel kanker voor door nucleaire straling. Het bekendste eiland waar dat gebeurde is Bikini, waar het kledingstuk naar is vernoemd.