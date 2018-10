Mark Zuckerberg zoekt m/v om meer dan 10 miljard dollar van zijn stichting te beheren HR

04 oktober 2018

07u38

Bron: Bloomberg 1 Geld Facebookbaas Mark Zuckerberg is op zoek naar een 'chief investment officer' die meer dan 10 miljard dollar kan beheren van het Chan Zuckerberg Initiative, zijn stichting voor het goede doel.

Zuckerberg staat samen met zijn vrouw Priscilla Chan aan het hoofd van de organisatie. Bij de geboorte van hun eerste dochter Max in 2015 beloofden Zuckerberg en Chan in een open brief op Facebook dat ze 99 procent van hun vermogen zouden afstaan. De missie van het Chan Zuckerberg Initiative is "het potentieel van de mensheid vooruit helpen en gelijkheid promoten". De stichting wil door technologie en wetenschap de wereld verbeteren, strijden tegen ziektes en de kwaliteit van het onderwijs beter maken.

Portefeuille

In de organisatie, die wordt aangestuurd door Chan, zit enorm veel geld van de Facebook-oprichter. In totaal zou het volgens Bloomberg gaan om ongeveer 63 miljard dollar. Van de nieuwe CIO wordt verwacht dat hij een team opbouwt dat toezicht houdt op een portefeuille van meer dan 10 miljard dollar.

De plaats van tewerkstelling is New York. De zoektocht gebeurt door een recruteringsbureau en Zuckerberg krijgt ook hulp van David Swensen, een voormalige CIO van Yale University die het investeringscomité zal voorzitten.