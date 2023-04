Mark Zuckerberg (38) prompt 10 miljard rijker nadat Meta beloond wordt op de beurs voor verrassend goed cijferrapport

Het aandeel van Meta, het bedrijf boven Facebook, WhatsApp en Instagram, is donderdag meer dan 14,5 procent gestegen op de beurs in New York. De techgigant kondigde dinsdagavond aan dat zijn kwartaalinkomsten flink waren gestegen. Ook voor het lopende kwartaal verwacht Meta nog stevige groei. Die resultaten waren veel beter dan analisten hadden verwacht. Het persoonlijke vermogen van CEO Mark Zuckerberg stijgt enorm dankzij de massale winstrally voor de aandelen van zijn bedrijf, meldt ‘Forbes’. De 38-jarige miljardair is nu prompt meer dan twee keer zo rijk als zes maanden geleden.

Na drie kwartalen van dalende omzet wist Meta verrassend weer aan te knopen met groei. De verkopen stegen met 3 procent tot 28,6 miljard dollar (25,9 miljard euro). Dat is bijna een miljard dollar meer dan analisten hadden voorspeld. Voor het tweede kwartaal voorziet Meta zelfs een verdere verbetering naar mogelijk 32 miljard dollar.

De nettowinst van Facebook zakte intussen wel met bijna een kwart tot 5,7 miljard dollar (5,2 miljard euro). Maar zo’n sterke winstval hadden analisten al min of meer ingecalculeerd, eigenlijk hadden ze gerekend op een slechter resultaat. Meta wist ook opnieuw meer gebruikers te lokken naar zijn platformen. Meer dan 3 miljard mensen gebruiken dagelijks minstens een van de Meta-diensten. Het aantal dagelijks actieve gebruikers op Facebook bedraagt inmiddels meer dan 2 miljard, liet topman Mark Zuckerberg weten. Dat betekent dat ruwweg een kwart van de wereldbevolking elke dag op de site inlogt. Dat aantal blijft nog toenemen.

Ontslagen

Meta-topman Mark Zuckerberg riep 2023 eerder uit tot het “jaar van de efficiëntie”. De laatste zes maanden zette hij bijna een kwart van zijn personeel op straat: in maart meldde het bedrijf nog eens 10.000 extra banen te schrappen om kosten te besparen nadat het in november al gezegd had dat er 11.000 arbeidsplaatsen gingen verdwijnen. Vaak zijn snel op elkaar volgende grote ontslagrondes een teken dat het niet zo goed gaat met een bedrijf. Analisten vreesden daarom juist tegenvallende cijfers.

Digitale advertenties

Meta lijkt er nu echter van te profiteren dat de digitale advertentiemarkt in deze economisch onzekere tijden juist verschuift naar beproefde platforms zoals Facebook en Instagram. Veel bedrijven steken hun advertentiebudgetten liever in reclames via Facebook en Instagram dan dat ze op een andere manier iets nieuws uitproberen. “Ons werk met artificiële intelligentie is de motor achter goede resultaten bij onze apps en bedrijfsactiviteiten”, stelde Zuckerberg nog. “We worden ook efficiënter, zodat we sneller betere producten kunnen bouwen en ons in een sterkere positie brengen om onze langetermijnvisie uit te rollen.”

Meer dan 10 miljard dollar rijker

Zuckerberg, de grootste individuele aandeelhouder van Meta, is volgens berekeningen van ‘Forbes’ in één klap zomaar even 10,3 miljard dollar (9,4 miljard euro) rijker door de koerssprong donderdag.

Het totale fortuin van de topman, een slordige 85,1 miljard dollar (77,3 miljard euro), is nu zelfs zo’n 140 procent hoger dan in de herfst van 2022, toen de aandelen van Meta een dieptepunt bereikten. Overigens stond zijn nettovermogen in 2021 wel nog op een piek van 136,4 miljard dollar (123,9 miljard euro), stipt ‘Forbes’ aan. Dankzij de koerswinst staat Zuckerberg nu op de 14e plaats op de ranglijst van rijkste mensen ter wereld.

De Amerikaanse beurs was donderdag algemeen positief gestemd: de Dow Jones index stond na meer dan een uur handel bijna 0,7 procent hoger, de Nasdaq noteerde 1,21 procent in de plus.

