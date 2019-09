Mario Draghi (ECB) roept België op in te grijpen in vastgoedmarkt Redactie Belga

23 september 2019

23u18 0 Geld Mario Draghi, als voorzitter van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), vraagt ons land extra maatregelen tegen een oververhitting op de vastgoedmarkt. In 2016 kreeg België al een ­waarschuwing.

Draghi stelt “wettelijke, bindende maatregelen” voor, maar bij de Nationale Bank hoopt men dat duidelijke zelfregulerende afspraken zullen volstaan. Als belangrijkste kwetsbaarheden op de Belgische vastgoedmarkt ziet de ESRB de snelle stijging van de huizenprijzen en van de hypothecaire kredieten, bovenop de al hoge schuldgraad van de gezinnen. Bovendien stijgt het aandeel kredietnemers die extra kwetsbaar zijn als de economische situatie of de toestand op de vastgoedmarkt zou verslechteren.

Er zijn al maatregelen genomen, zoals het aanleggen van een extra kapitaalbuffer bij de banken om potentiële verliezen te dekken, maar volgens Draghi zijn er nog bijkomende ingrepen nodig. “De macroprudentiële maatregelen zijn slechts gedeeltelijk geschikt en gedeeltelijk voldoende”, klinkt het. Opmerkelijk: de ESRB beveelt wettelijk bindende maatregelen en kijkt dus ook naar de regering. De Nationale Bank hoopt dat zelfregulering zal volstaan.

“We delen de bezorgdheden van de ESBR, al gaan we niet uit van een marktcorrectie op de Belgische residentiële vastgoedmarkt de volgende jaren”, zegt gouverneur Pierre Wunsch in een brief gericht aan de ESRB.

Hij wijst erop dat er momenteel gesprekken worden gevoerd met de verschillende stakeholders, die zouden moeten leiden tot strengere standaarden. Concreet voert de NBB gesprekken met banken en verzekeraars die volgende maand zouden moeten uitmonden in duidelijke afspraken.